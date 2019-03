04.03.2019

Krabbelgruppe hat Platzmangel

Kellmünzer Frauenbund sucht nach neuen Räumen

Die Leitung des Katholischen Frauenbundes Kellmünz bleibt in bewährten Händen. Bei der Jahresversammlung wurde Beate Mack erneut zur Vorsitzenden und Monika Hepp wieder zu ihrer Stellvertreterin gewählt.

In ihren Ämtern bestätigt wurden auch Monika Kling als Kassiererin und Waltraud Blinstrub als Schriftführerin. Helga Betz ist weiterhin Beisitzerin. Die zügige und jeweils einstimmige Wahl, mit der die Mitglieder ihrem Vorstand auch für die kommenden vier Jahre ihr volles Vertrauen aussprachen, beeindruckte den Zweiten Bürgermeister Helmut Rieder, der als Wahlleiter agierte. „Der Frauenbund ist offenbar ein Verein, in dem alles klappt“, meinte er. Auch bezüglich des vielfältigen ehrenamtlichen Engagements der Frauen war Rieder voll des Lobes.

Wie den Berichten zu entnehmen war, gehören zu den regelmäßigen Vereinsaktivitäten beispielsweise das Palmsträußchenbinden, der Weltgebetstag, das Mithelfen beim Marktfest, Ausflüge und Vorträge. Wie schon in den vergangenen Jahren, beteiligte sich der Frauenbund an der Plätzchenbackaktion unserer Zeitung. Mehr als 90 Tüten voll mit Weihnachtsgebäck konnten zuletzt für die Kartei der Not beigesteuert werden. Der 103 Mitglieder zählende Verein spendete zudem fast 1500 Euro für soziale Zwecke. So unterstützten sie beispielsweise das Hospiz in Illertissen und in Bad Grönenbach.

Die Mutter-Kind-Gruppe des Vereins ist mit Leben erfüllt. Nachdem dieser Teilbereich einige Jahre keinen Zulauf mehr hatte, nutzen inzwischen wieder neun Kinder mit ihren Müttern das Angebot. Laut Leiterin Linda Salzbrunn soll die Zahl der Kinder im nächsten Jahr auf 16 steigen. Die Krabbelgruppe trifft sich im Pfarrhof, wo ihr ein Raum zur Verfügung gestellt wurde. Aufgrund der vielen Kinder dürfte es hier laut Salzbrunn bald viel zu eng sein. Ein weiterer Raum wäre wünschenswert. (zisc)

