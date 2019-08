vor 4 Min.

Krampfanfall während der Fahrt führt zu Unfall

Ein 58-Jähriger hat nahe Vöhringen einen Unfall mit erheblichem Sachschaden verursacht - wegen eines Krampfanfalls am Steuer. Zu Verletzten kam es glücklicherweise nicht.

Ein Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm hat am Freitagnachmittag während der Autofahrt einen Krampfanfall erlitten. Der 58-Jährige verursachte dadurch nahe Vöhringen einen Unfall mit erheblichem Sachschaden. Zu Verletzten kam es glücklicherweise nicht.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der Staatsstraße 2031 von Bellenberg in Richtung Senden (Ortsumfahrung Vöhringen) unterwegs. An der Kreuzung zur Ulmer Straße wartete gerade ein anderer Fahrer an der roten Ampel und wollte ebenfalls nach Senden. Der 58-Jährige fuhr bei voller Fahrt rechts am Wartenden vorbei und schob sich dabei zwischen der Leitplanke und dem Auto hindurch. Hierbei beschädigte der Unfallfahrer das Auto und den Anhänger des Wartenden stark. Im weiteren Verlauf fuhr der 58-Jährige noch 250 Meter an der Leitplanke entlang, bis das Auto schließlich – ebenfalls stark beschädigt – zum Stehen kam. Die Leitplanke wurde auf der gesamten Strecke leicht beschädigt.

Ersthelfer versorgten den Fahrer bis zum Eintreffen des verständigten Rettungsdiensts. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Auto und Anhänger des an der Ampel Wartenden entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, am Wagen des 58-Jährigen von etwa 15000 Euro. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens an der Leitplanke ist derzeit noch nicht bekannt.

Aufgrund der unübersichtlichen Unfallstelle im Kurvenbereich und anfangs unterschiedlicher Mitteilungen bei den Notrufen 110 und 112 waren zunächst je eine Streife der Polizei Weißenhorn, Senden und Illertissen sowie eine Streife der Operativen Ergänzungsdienste (OED) Neu-Ulm vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und den Verkehr zu regeln.

Nachdem der Fahrer gegenüber der Polizei angab, seine Medikamente gegen Krampfanfälle nicht zu nehmen, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und deren Anordnung der Führerschein des 58-Jährigen sichergestellt. (az)

