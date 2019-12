vor 28 Min.

Krankenpflegeverein sucht neue Mitglieder

Förderverein ist auf Beiträge und Spenden angewiesen, um Aufgaben erfüllen zu können

Von Fritz Settele

Der Ambulante Krankenpflegeverein Babenhausen und Umgebung sucht händeringend neue Mitglieder. Vorsitzender Theo Lehner machte im Rahmen der Jahresversammlung darauf aufmerksam, dass dieser reine Förderverein auf Spenden und die Beiträge der Mitglieder angewiesen sei. Doch deren Zahl schrumpft Jahr für Jahr, derzeit sind es 483. Damit der Ambulante Krankenpflegeverein weiter Zuschüsse in gewohnter Höhe an die „Seniorenzentrum und Ambulante Krankenpflege Babenhausen GmbH“, kurz Senioren-GmbH, übermitteln kann, sei die Mitgliederwerbung dringend erforderlich.

Die wichtigsten Werber neuer Mitglieder seien dabei die „Schwestern und die Pfarrherren“. Auch deshalb unterstütze der Verein den Jahresausflug der Schwestern finanziell. Die hauptsächlichen Ausgaben seien aber die Zuwendungen für die Ambulante Krankenpflege der Senioren-GmbH sowie deren Hauswirtschaft, für das Essen auf Rädern und die Tagespflege, erläuterte Vorsitzender und Altbürgermeister Theo Lehner. 2018 seien beispielsweise 9000 Euro an die Gesellschaft geflossen. Die Jahresrechnung für das Jahr 2018 weist Einnahmen in Höhe von etwa 30600 Euro und Ausgaben von rund 38000 Euro auf. Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 sieht Einnahmen und Ausgaben von rund 23000 Euro vor.

Lehner berichtete, dass der Markt Babenhausen und der Ambulante Krankenpflegeverein der Senioren-GmbH ein Grundstück zur Erweiterung der Tagespflege verkauft hatten. Allerdings wurde der „Kaufpreisanteil zur Verrechnung der anteiligen Kosten für die Brandschutzmaßnahmen“ verwendet. Zudem hätten sich die Schwestern gewünscht, die vom Verein angemieteten Räumlichkeiten anstelle des vorhandenen Teppichbodens mit einem pflegeleichteren, hygienischeren Holzbelag zu versehen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 11000 Euro, so Lehner. Sollten die tatsächlichen Sanierungskosten darunter liegen, würde diese Finanzspanne an die Senioren-GmbH weitergegeben. Letztlich bleibe aufgrund der Sanierung in diesem Jahr ein Zuschussbetrag von „nur 5000 Euro“. Lehner betonte, dass die Maßnahmen aus den laufenden Einnahmen, nicht aus den Rücklagen, finanziert werden. Auf diese würde erst zurückgegriffen, wenn im Gebäude größere Maßnahmen anstünden. Der Geschäftsanteil des Ambulanten Krankenpflegevereins an der Senioren-GmbH beträgt rund 102000 Euro.

Anschließend berichtete Silke Bolkart, Geschäftsführerin der Senioren-GmbH, über das Geschäftsjahr der sozialen Einrichtung. Zudem gab der neue Pfarrer Thomas Brom seine „Visitenkarte“ beim Krankenpflegeverein ab, gehört er doch Kraft seines Amts dem Vorstand an. Bürgermeister Otto Göppel bezeichnete das Engagement des Vereins als „tolle Geschichte“. Dank der Unterstützung könnten auch Dienste angeboten werden, die nicht kostendeckend betrieben werden können.

