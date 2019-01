12:14 Uhr

Krawallmacher lassen es an Silvester krachen

Alle Jahre wieder hat die Polizei in der Silvesternacht viel zu tun. So wie hier auf dem Münsterplatz in Ulm im Jahr 2017.

Die Polizei bekommt es im Landkreis Neu-Ulm mit Zündlern, Streithähnen und aggressiven Böllerwerfern zu tun. Ein Überblick.

Auch wenn es nach Angaben der Einsatzzentrale der Polizei in Kempten keine größeren Einsätze gab: Einige Krawallmacher haben die Polizei in der Neujahrsnacht dann doch beschäftigt. Es ging um Böller, Sachbeschädigungen und Gewaltausbrüche. Ein Überblick.

Dietenheim: Nicht mehr zu gebrauchen ist ein Zigarettenautomat, der in der Silvesternacht vermutlich durch einen Böller beschädigt wurde. Die Unbekannten gelangten laut Polizei allerdings weder an Zigaretten noch an Geld. Sie mussten ohne Beute abziehen. Der Schaden: mehrere tausend Euro.

Neu-Ulm: Mann wirft Böller angeblich auf Auto

Neu-Ulm: Kurz nach Mitternacht kam es in der Reuttier Straße in Neu-Ulm zu einem Streit unter Nachbarn: Ein Mann soll angeblich Böller auf das Auto des anderen geworfen haben. Danach kam es angeblich zu einer Bedrohung, die Polizei ermittelt.

In den frühen Morgenstunden wurde ein 17-Jähriger im Wiley geschlagen – offenbar grundlos. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. Die Polizei machte einen 20-jährigen Vöhringer als Tatverdächtigen aus.

Senden: Unbekannte Täter haben in der Silvesternacht Verpackungsmaterial von Silvesterfeuerwerk in einem Einkaufswagen eines Sendener Supermarkts in Brand gesteckt. Das Feuer ging auf den Wagen, sowie auf zwei Getränkekisten über. Es entstand ein Schaden von rund 50 Euro.

Weißenhorn: Mann hat Waffe, aber keine Erlaubnis

Weißenhorn: In der Silvesternacht fiel ein 32-jähriger Mann in Weißenhorn dabei auf, wie er in unmittelbarer Nähe zu einer Polizeistreife seine Schreckschusswaffe in die Luft abfeuerte. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann keine Erlaubnis zum Führen der Waffe in der Öffentlichkeit hatte. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Senden: Ein handgreiflicher Streit hat sich in Senden abgespielt: Es begann damit, dass ein 18-Jähriger gegen ein vorbeifahrendes Auto trat und - als der Fahrer hielt und nachfragte - mit einer Flasche nach dem anderen schlug. Als der Mann ausstieg, setzte der 18-Jährige Pfefferspray ein, zwei unbekannte Unterstützer bedrohten den Fahrer dann noch. Als er in seinen Wagen flüchtete, trat ihn einer durch die geöffnete Beifahrertüre ins Gesicht. Der Mann wurde leicht verletzt, der 18-Jährige festgenommen. Die Polizei sucht weitere Beteiligte, Hinweise nimmt sie unter Telefonnummer 07307/910000 entgegen. (az)

