11:00 Uhr

Kreative Ideen für die Güterhalle am Bahnhof

Das Gebäude in Kellmünz soll künftig genutzt werden. Zunächst ist eine Sanierung nötig.

Von Armin Schmid

Die Güterhalle am Bahnhof in Kellmünz fristet seit vielen Jahren ein Schattendasein. Vor rund sieben Jahren hat der Markt Kellmünz das markante Gebäude erworben, bislang aber noch keinen Einstieg in die künftige Verwendung gefunden. Dies soll sich ändern. Aus dem historisch anmutenden Bauwerk könnte unter dem Motto „KKK – Kultur-Kiste-Kellmünz“ eine Begegnungsstätte für die Allgemeinheit werden. Während der jüngsten Sitzung hat der Marktgemeinderat einen Grundsatzbeschluss zur Sanierung der Güterhalle gefasst.

Bürgermeister Michael Obst erläuterte, dass es derzeit mehrere Anfragen und Angebote für die Nutzung des Gebäudes gibt. Möglich wäre demnach ein Jugendraum im Keller, der direkt an den Gleisen der Bahnlinie Kempten/Ulm gelegenen Halle. Ein Kunstkreis (Malen) könnte ebenso darin Platz finden, wie eine Frauengruppe, die sich mit Malen, Filzen und Töpfern beschäftigt. Der Motorradclub Kellmünz hätte Bedarf für einen Vereinstreff. Und die Vorschläge gingen noch weiter: Im Raum stand zudem die Idee, ein Backhaus samt Brotbackofen für die Dorfgemeinschaft zu errichten. Bürgermeister Obst sagte, dass das historische Ambiente der Güterhalle auch zu einer Kleinbrauerei mit Braukursen passen könnte. Auch kleinere Feiern von Vereinen, Gemeinde oder Familien mit eigener Bewirtung seien denkbar. An Visionen für eine künftige Nutzung mangelte es also nicht.

Es wäre aus Sicht der Gemeinde ein erster Schritt in die richtige Richtung, die Halle mithilfe einer Förderung zu sanieren und auf einen modernen Stand zu bringen. Ein Antrag an das Amt für ländliche Entwicklung soll gestellt werden, der eine Aufnahme der Sanierungsmaßnahme in die Dorferneuerung zum Ziel hat. Die Chancen stünden nicht schlecht, denn es handele sich um öffentliche und gemeinschaftliche Nutzungsoptionen. Die Rätegemeinschaft sprach sich zudem dafür aus, auch eine Aufnahme in das Förderprogramm „Innen statt Außen“ zu beantragen. Wie es mit der Güterhalle weitergeht, lässt sich derzeit trotzdem nicht genau sagen. Denn letztlich sei eine Sanierung auch von der Haushaltslage abhängig.

