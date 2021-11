Großaufgebot der Feuerwehr bei Brand in Wain im Einsatz

Ein Großaufgebot an Feuerwehren musste zu einem Brand eines Wohnhauses in Wain ausrücken. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

Ein Brand eines Wohnhauses hat am Montagabend in Wain (Kreis Biberach) zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von circa 150.000 Euro. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

Wie die Polizei mitteilt, sei einer Anwohnerin gegen 18.35 Uhr aufgefallen, dass an dem Haus in der Oberen Dorfstraße ein Feuer ausgebrochen war. Ein Großaufgebot an Feuerwehren rückten aus und löschten die Flammen, die das Haus zwischenzeitlich größtenteils erfasst hatten.

Die drei Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren gesichert. (AZ)