Kreis Neu-Ulm/Krumbach

vor 49 Min.

Volle Krankenhäuser, längere Wege: Warten auf den Krankentransport

Plus Die Krankenhäuser in der Region arbeiten wegen der angespannten Corona-Lage am Limit. Das macht sich auch bei den Krankentransporten bemerkbar.

Von Sabrina Karrer

In den Landkreisen Neu-Ulm, Unterallgäu, Günzburg und in der Stadt Memmingen kann es momentan zu längeren Wartezeiten bei den Krankentransporten kommen. Das teilt die Integrierte Leitstelle Donau-Iller des Bayerischen Roten Kreuzes in Krumbach mit, die die Einsätze des Rettungsdienstes und der Feuerwehren in diesem Bereich koordiniert. Zu tun hat das mit den vollen Krankenhäusern, erklärt der Leiter der Leitstelle, Reiner Wolf.

