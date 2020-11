vor 32 Min.

Kreisausschuss stimmt Ausbau der MN8 zu

Die Kreisstraße MN8 in Babenhausen soll 2021 ausgebaut werden, sofern die Zuschüsse eingehen.

Zuschüsse für Projekt in Babenhausen aber noch nicht genehmigt

Ein Teil der Ortsdurchfahrt von Babenhausen soll im kommenden Jahr erneuert und sicherer gemacht werden. Grünes Licht dafür gaben jetzt auch der Bauausschuss und der Kreisausschuss des Unterallgäuer Kreistags. Wie berichtet, hat sich unlängst schon der Babenhauser Marktrat mit dem Vorhaben auseinandergesetzt. Damit das Projekt im kommenden Jahr realisiert werden kann, wurde es bei der Regierung von Schwaben zur Förderung eingereicht, informierte Walter Pleiner, Tiefbauamtsleiter am Landratsamt. Die Fördermittel seien aber noch nicht bewilligt.

Den Plänen zufolge wird die Babenhauser Ortsdurchfahrt – die Kreisstraße MN8 – auf 600 Metern ausgebaut. Die Arbeiten beginnen demnach kurz nach der Einmündung der Bundesstraße 300 und erfolgen bis zur Mittelinsel am südlichen Ortseingang. Entlang der 6,50 Meter breiten Straße entsteht ein Rad- und Gehweg, der an den Radweg nach Weinried anbindet. Eine zusätzliche Mittelinsel als Querungshilfe wird bei den Schulen gebaut. Die Kosten für den Straßenausbau betragen insgesamt 1,15 Millionen Euro. In Verbindung mit dem Projekt erneuert der Markt Babenhausen die Gehwege sowie Teile des Mischwasserkanals und bringt Leitungen ein.

Ebenfalls ausgebaut werden soll im kommenden Jahr die Kreisstraße MN32 in der Ortsdurchfahrt von Markt Rettenbach und von dort bis nach Gottenau. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 1,9 Millionen Euro. Der Markt beteiligt sich mit 20 Prozent an den Kosten für den Radweg.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt von Bad Grönenbach sollte eigentlich schon 2019 beginnen, konnte aber erst heuer starten. Wegen fehlender Fördermittel war das Projekt von der Regierung von Schwaben zurückgestellt worden. (az/stz)

Themen folgen