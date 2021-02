26.02.2021

Kreisjugendring gibt jungen Unterallgäuern im Film eine Stimme

Plus Der Kreisjugendring Unterallgäu will darauf aufmerksam machen, wie es Kindern und Jugendlichen in Corona-Zeiten geht. In einem Video kommen sie nun zu Wort.

Von Tom Otto

Die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen dürfen in der Pandemie nicht in Vergessenheit geraten: Diese Botschaft will der Kreisjugendring (KJR) Unterallgäu in einem zehnminütigen Video vermitteln. In Kurzinterviews erzählen Heranwachsende von ihrer aktuellen Situation, ihren Nöten und Ängsten. Auch Entscheidungsträger aus Politik, Vereinen und Verbänden ergreifen das Wort.

Gedreht wurde im gesamten Unterallgäu. Dazu wurde der KJR-Bus zu einem mobilen Studio umgebaut und corona-konform eingerichtet. Insgesamt sind fast vier Stunden Filmmaterial zusammengekommen. Das fertige Video ist auf der Facebook- und Instagram-Seite des KJR Unterallgäu oder bei Youtube zu finden.

Der KJR Unterallgäu gibt Kinder, jugendlichen und Entscheidungsträgern in einem 10-minütigen Video, die Möglichkeit auch mal gehört zu werden.

Der Hintergrund der Aktion: In den Medien werde über jede Altersgruppe berichtet, nur nicht über die Jugendlichen, bemängeln der KJR und die angeschlossenen Jugendzentren. Welche Auswirkungen der Lockdown auf die Heranwachsenden hat, wird erst in der Zukunft ersichtlich sein. Eine Befürchtung: Durch das Homeschooling und eine oft unzureichende technische Medienausstattung im jeweiligen Zuhause könnte das Bildungsniveau größtenteils sinken.

Schulabgänger, die sich noch unsicher sind, welchen Beruf sie erlernen möchten, stehen vor einem großen Fragezeichen: Wer hilft ihnen dabei, Bewerbungen zu schreiben? Gibt es genügend Ausbildungsplätze? Die Unternehmen sind vielfältig von den Einschränkungen betroffen, mit der Folge, dass Praktika, um in Berufe zu schnuppern, nicht oder nur sporadisch stattfanden.

Jugendzentren im Unterallgäu sind wichtige Anlaufstellen bei Problemen

Jugendzentren - und auch alle anderen Einrichtungen und Vereine mit Jugendarbeit – sind für diese Generation zentrale Anlaufstellen, ob bei schulischen Schwierigkeiten oder privaten Problemen. Nun sind sie geschlossen. Die Kommentare in den Interviews reichen von „Das ist einfach blöde, immer zu Hause zu bleiben“ über „Ich vermisse die Menschen, mit denen ich viel zusammen gemacht hatte, und auch unter Leute zu kommen“ bis hin zu „Ich habe Angst vor der Abi-Prüfung, weil wir bis jetzt alles nur online machen konnten“. Viele sehen die pädagogischen Fachkräfte und die Freunde als zweite Familie an. Durch intensive Beziehungsarbeit sind sie Kontakt- und Vertrauenspersonen.

Gerade die junge Generation ist in einem Alter, in dem sie soziale Kompetenzen erlernt und für die Zukunft prägende Erfahrungen macht. Durch den eingeschränkten Sozialkontakt fehlen Erlebnisse wie das Kennenlernen des anderen Geschlechts, die erste Verliebtheit mit Schmetterlingen im Bauch oder auch das Pflegen von Freundschaften. Das bestätigen Erwachsene, die im Film zu Wort kommen.

Der Lockdown ist für Jugendliche eine schwierige Situation

Eine davon ist Renate Deniffel, Jugendbeauftragte des Bezirks Schwaben: "Man schaut nicht genug hin, was die Jugend in dieser Zeit braucht“, sagt sie. Der Dritte Bürgermeister der Gemeinde Boos, Holger Junginger, bemängelt, dass die jungen Menschen zu wenig wahrgenommen werden: „Man hört nichts, was sie tun sollten, nur Homeschooling“. Michael Sell, Leiter der Babenhauser Jugendbildungsstätte, fordert mehr Teilhabe: „Es wäre besser, die Jugend auch an den Corona-Entscheidungen partizipieren zu lassen.“

In den Jugendeinrichtungen und Vereinen geht es darum, Verantwortung zu übernehmen, selbstständig Aufgaben zu erledigen, Konflikte zu meistern, Stärken zu erkennen, Anerkennung zu erfahren und sich mit ihrer eigenen Person zu identifizieren. Wer bin ich und was möchte ich? Was kann ich und wie kann ich meine Stärken hervorheben?

Eine wesentliche Phase der Auseinandersetzung mit sich selbst kann aktuell nicht stattfinden. Für den KJR und die Jugendzentren stehen die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung außer Frage. Gleichwohl dürfe die Situation von Kindern und Jugendlichen nicht in den Hintergrund geraten, so der Tenor.

