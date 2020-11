vor 19 Min.

Kreiskliniken erfüllen Kinderwünsche

In allen drei Häusern stehen Wunschbäume

Gutes tun, damit Kinderaugen strahlen – darum geht es bei der Aktion „Weihnachtsbaum der Wünsche“, die die Kliniken der Kreisspitalstiftung nun bereits zum dritten Mal organisieren wollen. „Gerade in diesem schwierigen und außergewöhnlichen Jahr wollen wir, dass jedes Kind ein Geschenk zu Weihnachten bekommt“, teilt Edeltraud Braunwarth, die Sprecherin der Kliniken, mit.

Gemeinsam mit Mitarbeitern, Besuchern und Patienten werden wieder die Wünsche von bedürftigen Kindern erfüllt. In den drei Kliniken in Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen wird während der Adventszeit je ein Weihnachtsbaum aufgestellt, an dem neben Weihnachtsschmuck und Lichterglanz auch Sterne mit Kinderwünschen hängen. Auf den Sternen ist nur der Vorname des Kindes, das Alter und der Wunsch vermerkt, die Kinder und deren Familien bleiben anonym. Die Geschenke werden in der Woche vor Weihnachten von Klinikmitarbeitern verteilt.

Die Aktion läuft von Sonntag, 29. November, bis Samstag, 12. Dezember. In diesem Zeitraum können Mitarbeiter, Besucher und Patienten, die gerne einem Kind einen Wunsch erfüllen möchten, einen Stern vom Baum nehmen und das entsprechende Geschenk besorgen. Die Geschenke sollen, mit dem Stern des Kindes versehen, am Empfang der Kliniken bis zum 12. Dezember abgegeben werden. Wer möchte, kann auch einen persönlichen Weihnachtswunsch für das Kind darauf vermerken.

Ab sofort können Kinderwünsche schriftlich am Empfang der Kliniken abgegeben werden. Interessierte können gerne auch eine E-Mail an wunschbaum@kreisspitalstiftung.de schreiben. „Um möglichst viele Kinderwünsche erfüllen zu können, bitten wir alle, die Kinder oder Familien kennen, die beschenkt werden sollen, uns die Wünsche mitzuteilen“, schreibt Braunwarth abschließend in der Mitteilung. (az)

