28.10.2020

Kreismuseen: Wintersaison beginnt

Diese Öffnungszeiten gelten jetzt

In den vier Museen des Landkreises Neu-Ulm beginnt am Sonntag, 1. November, die Wintersaison. An Allerheiligen (1. November) sind alle kreiseigenen Einrichtungen geschlossen.

Bis Ende März gelten im Klostermuseum Roggenburg veränderte Öffnungszeiten. Es kann dann nur noch samstags und sonntags, jeweils von 14 bis 17 Uhr, besichtigt werden.

Der Museumsturm im Archäologischen Park in Kellmünz bietet in den bayerischen Herbstferien vom 31. Oktober bis 8. November wieder jeden Tag eine Sonderöffnung von 10 bis 17 Uhr an. Anschließend bleibt der Turm witterungsbedingt bis zum 31. März geschlossen. Das Parkgelände kann trotzdem jederzeit bis zum Einbruch der Dunkelheit besichtigt werden.

Das Bayerische Bienenmuseum im Vöhlinschloss Illertissen ist ganzjährig von Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Museum für bildende Kunst in Oberfahlheim (Gemeinde Nersingen) kann ebenfalls das ganze Jahr über am Dienstag von 16:00 bis 20:00 Uhr sowie am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 13:00 bis 17:00 Uhr besucht werden.

Am ersten und zweiten Weihnachtstag, an Neujahr und an Drei König laden das Bienenmuseum, das Klostermuseum und das Kunstmuseum zum Besuch ein. An Heiligabend und an Silvester sind alle Kreismuseen geschlossen. (az)

