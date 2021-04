Kreisstraße gesperrt: Noch mehr Verkehrsbehinderungen in und um Weißenhorn

Plus Weil der Autobahnzubringer saniert wird, ist am Wochenende auch eine Zu- und Abfahrt der A7 blockiert. In Weißenhorn wird der Stau wohl länger.

Stoßstange an Stoßstange stehen zu Hauptverkehrszeiten die Autos auf der Ulmer Straße in Weißenhorn. Seit Anfang April regelt eine provisorische Ampel die Zufahrt ins Gewerbegebiet. Das Verkehrsaufkommen hat an der Einmündung der Daimlerstraße deutlich zugenommen, weil die Zufahrt von Süden her ins Gewerbegebiet nicht mehr möglich ist. Grund dafür ist der Umbau der Kreuzung von Daimlerstraße und Kreisstraße NU 14. Nun kommt noch eine weitere Baustelle hinzu - und diese wirkt sich vorübergehend auch auf die Autobahnanschlussstelle Vöhringen der A7 aus.

Im Zuge des Umbaus der Kreuzung in Weißenhorn lässt das Staatliche Bauamt Krumbach auch die Fahrbahn des Autobahnzubringers zwischen Weißenhorn und der A7 erneuern. Die Bauarbeiten beginnen am Freitagabend, 23. April. "Spätestens um 21 Uhr wollen die Arbeiter loslegen", sagt Lukas Schäfer, Abteilungsleiter für den Landkreis Neu-Ulm beim Staatlichen Bauamt.

Die hohe Verkehrsbelastung hat an der NU 14 sichtbare Schäden hinterlassen. Auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Ortseingang von Weißenhorn und der Autobahn sind flächige Rissbildungen zu erkennen, teilweise sogar Durchbrüche der Fahrbahndecke. Um eine weitergehende Schädigung der Straße zu verhindern, wird die Fahrbahndecke und die darunter liegende Asphaltbinderschicht auf einer Länge von 3,2 Kilometern erneuert. Wie das Bauamt mitteilt, wird die alte Fahrbahn zunächst auf einer Fläche von 25.800 Quadratmetern abgefräst, anschließend werden die neuen Asphaltschichten eingebaut.

Abschnitt zwischen Weißenhorn und A7 Mitte Mai wieder freigegeben

Am Freitag, 20 Uhr, wird dafür der Abschnitt der NU 14 voll gesperrt. Bis Sonntag, 25. April, wird zusätzlich die Fahrbahn des östlichen Kreisverkehrs an der Anschlussstelle Vöhringen saniert. Das hat zur Folge, dass auch die Zu- und Abfahrt der A7 Richtung Ulm und der Anschluss an die Kreisstraße NU 9 Richtung Emershofen und Tiefenbach gesperrt sein werden. Nach Fertigstellung der Arbeiten an der Kreisfahrbahn wird diese nach Angaben des Staatlichen Bauamts im Laufe des Sonntags wieder freigegeben. Die restliche Strecke Richtung Weißenhorn bleibt für die Asphaltsanierungsarbeiten gesperrt. Wenn die Bauarbeiten planmäßig ablaufen, wird der gesamte Streckenabschnitt zwischen der A7 und Weißenhorn voraussichtlich am Freitag, 14. Mai, wieder für den Verkehr freigegeben.

Bereits seit 6. April ist die südliche Einfahrt ins Weißenhorner Gewerbegebiet gesperrt. Jetzt wird auch die Fahrbahn der Kreisstraße zwischen Weißenhorn und der A7 erneuert. Foto: Alexander Kaya

Bislang liegen die Arbeiten in der Daimlerstraße in Weißenhorn Schäfer zufolge im Zeitplan. Der Abteilungsleiter im Bauamt räumt ein, dass die zusätzliche Sperrung gerade zu den Stoßzeiten zu mehr Verkehr an der nördlichen Zufahrt ins Gewerbegebiet führen wird. Denn vom Wochenende an werden dort auch Fahrzeuge verkehren, die bislang über die Illerberger Straße in die Fuggerstraße rollen. Die offizielle Umleitung während der zweiten Bauphase ist dieselbe, die schon für die Zufahrt ins Gewerbegebiet eingerichtet wurde: Sie verläuft über die Staatsstraße 2031 bei Vöhringen Richtung Norden und weiter auf der Staatsstraße 2019 über Witzighausen nach Weißenhorn und umgekehrt.

Ein Unternehmen aus Weißenhorn gibt eine Umleitungsempfehlung

Nach Rücksprache mit dem Bauaufseher teilt Schäfer mit, dass die Ampelschaltung an der Kreuzung Ulmer Straße/Daimlerstraße bereits verbessert worden sei. "Die Grünphase für den Verkehr aus dem Gewerbegebiet heraus wurde verlängert." Außerdem sei die Markierung erweitert worden. Für Linksabbieger, die aus Richtung Innenstadt kommen, sei dadurch klar, dass die aufgestellte Ampel auch für sie gilt. Geduld müssen allerdings auch Verkehrsteilnehmer mitbringen, die gar nicht ins Gewerbegebiet wollen. Schon jetzt staut sich der Verkehr aus Richtung Witzighausen kommend zeitweise bis auf Höhe des Tierheims zurück. Wer die Kreuzung passieren möchte, muss mindestens drei Grünphasen abwarten.

Ein Weißenhorner Unternehmen gibt auf Facebook derweil seine eigene Umleitungsempfehlung, zumindest für diejenigen, die nicht aus Senden, Vöhringen oder Ulm in die Fuggerstadt wollen: Wer aus Richtung Illertissen/Bellenberg/Altenstadt kommt, sollte demnach über Gannertshofen und Bubenhausen in die Fuggerstadt fahren, wer aus Richtung Neu-Ulm und Nersingen kommt, der sollte den Weg über Pfaffenhofen wählen.

Auch nachts und am Wochenende ist die provisorische Ampel in Betrieb. Für eine Unterbrechung müsste ein Mitarbeiter sie jedes Mal ein- und ausschalten, sagt Schäfer. Der Aufwand sei zu groß. Er versichert aber, dass niemand unnötig lange warten müsse, wenn sonst kein anderes Fahrzeug an der Kreuzung steht: Mithilfe von Bewegungsmeldern erkenne die Anlage, wo sich ein Auto annähere, sie schalte dann entsprechend.

Zumindest eine gute Nachricht hat der Abteilungsleiter vom Staatlichen Bauamt Krumbach

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, muss sich von Freitagabend an ebenfalls auf Änderungen einstellen: Solange der Kreisverkehr an der A7 gesperrt ist, kann die Buslinie 765 nicht nach Emershofen fahren. Sie wird wie werktags durch Illerberg fahren und an der Haltestelle Neue Welt die Fahrt- und Linienrichtung ändern. Die Haltestellen Illerberg Ziegelei und Emershofen können bis zum Abschluss der Arbeiten am Sonntag nicht bedient werden. Solange noch die Kreisstraße gesperrt bleibt, wird die Linie 765 über Illerberg, Witzighausen und das Gewerbegebiet Eschach in Weißenhorn umgeleitet. Die Haltestelle Weißenhorn Röntgenstraße kann in diesem Zeitraum nicht bedient werden. "Leider wird es während dieser Zeit zu Verspätungen auf der Linie 765 kommen, sodass Zuganschlüsse sehr wahrscheinlich nicht gehalten werden können", teilt die Baubehörde mit.

Zumindest eine gute Nachricht hat Abteilungsleiter Schäfer noch: Für die Verlegung der Fernwärmeleitungen zum künftigen Gelände der Feuerwehr muss die Illerberger Straße in Weißenhorn kein zweites Mail gesperrt werden. Diese Arbeiten werden am Wochenende gleich mit erledigt.

