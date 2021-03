vor 46 Min.

Kreuzkapelle in Pleß wird nicht saniert: Kirchenpfleger tritt zurück

Die Kreuzkapelle in Pleß ist in die Jahre gekommen und müsste eigentlich saniert werden. So zumindest sieht es die Kirchenverwaltung.

Plus Peter Lessmann ist sauer, weil es mit der Sanierung der Kreuzkapelle in Pleß nicht vorwärtsgeht. Die Diözese stellt das erforderliche Geld nicht zur Verfügung.

Von Armin Schmid

Seit rund zwei Jahren setzt sich die Kirchenverwaltung Pleß intensiv für die Sanierung des Pfarrhofs und die Instandsetzung der Kreuzkapelle ein, die als Kleinod und Wallfahrtsstätte zwischen den Gemeinden Pleß und Fellheim liegt. Dass es nicht vorwärtsgeht, liegt daran, dass die erforderlichen Finanzmittel von der Diözese nicht zur Verfügung gestellt werden. Infolgedessen hat nun Kirchenpfleger Peter Lessmann sein Amt niedergelegt.

Weil die Diözese für die Sanierung in Pleß kein Geld zur Verfügung stellt, zieht Kirchenpfleger Peter Lessmann nun Konsequenzen. Bild: Armin Schmid

Der Ortsgeistliche Pater George Valijamangalam vertritt die Meinung, dass die Sanierungsmaßnahmen längst überfällig und dringend erforderlich sind, um weitere, schwerwiegende Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Zudem könne dadurch eine weitere Nutzung der Wohnung ermöglicht und insbesondere beim Pfarrhof ein Wertverlust verhindert werden.

Schon Ende 2019 habe das Projektmanagement der Bischöflichen Finanzkammer mitgeteilt, dass die Sanierung des Plesser Pfarrhofs, den Pater George selbst bewohnt, nicht erfolgen wird. Dringender Reparaturbedarf besteht an der Heizung, der Wärmedämmung, den Fenstern und der Eingangstür. Pater George erläutert, dass die Kirchenverwaltung dies zur Kenntnis genommen und sich fortan auf die Sanierung des Mesner-Hauses an der Kreuzkapelle und auf die Behandlung des Holzbockbefalls am gesamten Gebäudekomplex (Haus und Kapelle) konzentriert habe.

Für Sanierung der Kreuzkapelle wären 500.000 Euro nötig

Ende 2020 habe die Kirchliche Stiftungsaufsichtsbehörde für Bauwesen dann mitgeteilt, dass angesichts der beträchtlichen Finanzmittel, die für eine Instandsetzung notwendig wären, eine Sanierung der Kreuzkapelle derzeit nicht in Betracht kommt. Der finanzielle Aufwand selbst liegt laut Pater George bei rund 500.000 Euro.

Letztlich haben die Nachrichten vonseiten des Projektmanagements und der Stiftungsaufsichtsbehörde vor Ort für Unmut und Verärgerung gesorgt und zum Rücktritt des Kirchenpflegers Peter Lessmann geführt.

Demnach ist es für die Kirchenverwaltung nicht nachvollziehbar, dass das kirchlich und kunsthistorisch bedeutsame Gebäude dem weiteren Verfall beziehungsweise einer weiteren Verschlechterung der Bausubstanz preisgegeben wird. Pater George zeigt Verständnis für beide Seiten. Auch er würde sich wünschen, dass Pfarrhof, Kreuzkapelle und Mesner-Haus schnell saniert werden. Allerdings habe er innerhalb der Pfarreiengemeinschaft sechs Gemeinden zu betreuen. Und auch da habe sich beträchtlicher Sanierungsaufwand angestaut.

So steht etwa die Sanierung des Pfarrhofs in Boos auf der Warteliste und auch in Heimertingen gäbe es Maßnahmen zu erledigen. Allein für die Pfarrhofsanierung in Boos müsse man rund 1,2 Millionen Euro veranschlagen.

Klar sei, dass sich nicht alle Maßnahmen gleichzeitig umsetzen lassen und dass auch keine Gemeinde benachteiligt werden soll. Zudem setzt Pater George auf Zusammenarbeit und Miteinander. Nur wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, komme man in der Sache weiter, so der Geistliche.

Im Hinblick auf die Nachfolge des Kirchenpflegers bahnt sich eine Lösung an. Pater George berichtet, dass Hubert Riedmüller dazu bereit ist, dieses Amt zu übernehmen. Die Amtseinführung soll sobald wie möglich erfolgen. Vorgänger Peter Lessmann selbst wollte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht zu seinem Rücktritt äußern.





Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen