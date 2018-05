04.05.2018

Kreuzung bei Lauben wird entschärft

Arbeiten für Kreisel starten Mitte Mai

Die gefährliche Kreuzung zwischen Lauben und Erkheim gehört bald der Vergangenheit an: Sie wird zum Kreisverkehr umgebaut. Der Landkreis Unterallgäu besitzt nun alle erforderlichen Flächen, sodass die Arbeiten starten können. Die Bagger sollen bis Mitte Mai anrollen. Ab Dienstag, 15. Mai, sind die Kreisstraßen zwischen Erkheim und Lauben sowie zwischen Günz und Frickenhausen für Autos, Lastwagen & Co. gesperrt – voraussichtlich bis Mitte August. Das teilt das Tiefbauamt am Landratsamt mit. Der Verkehr wird ab Erkheim über Westerheim, Günz, Rummeltshausen und Lauben nach Frickenhausen umgeleitet.

Die Arbeiten an der Kreuzung der Kreisstraßen MN32 und MN13 sollten eigentlich bereits im vergangenen Jahr starten. Der Baubeginn verzögerte sich aber, da der Grundstückserwerb länger dauerte als erwartet. Der Kreis benötigte für die Baumaßnahme rund 5000 Quadratmeter Fläche von 13 Anliegern und der Gemeinde Westerheim.

Neben dem Bau des Kreisverkehrs soll die Kreisstraße MN 32 in Richtung Moosmühle auf einer Länge von rund 400 Metern ausgebaut werden. Laut Tiefbauamtsleiter Walter Pleiner weist die Straße in diesem Bereiche Risse auf. Zudem müsse der Durchlass für den Moosgraben unter der Kreisstraße MN 13 erneuert werden. Damit belaufen sich die Kosten für das Projekt voraussichtlich auf insgesamt 790000 Euro.

An der Kreuzung zwischen Lauben und Erkheim kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Verschiedene Maßnahmen hatten zum Ziel, die Stelle sicherer zu machen. Sichtschutzzäune wurden aufgestellt, um ein leichtfertiges Einfahren in die Kreuzung zu vermeiden. Zudem wurde die Straße mit sogenannten Pflasterstreifen versehen, um Autofahrer auch akustisch auf die Gefahrenstelle aufmerksam zu machen. Schließlich sprach sich die Unterallgäuer Unfallkommission aus Vertretern des Landkreises als Straßenbaulastträger, der Straßenverkehrsbehörde am Landratsamt und der Polizei aber für den Umbau in einen Kreisverkehr aus. Im November 2016 wurde das Vorhaben sowohl vom Bau- als auch vom Kreisausschuss des Kreistags beschlossen.

Im Zuge der anstehenden Arbeiten soll auch eine Brücke über die Westliche Günz am östlichen Ortsrand von Lauben saniert werden. Deren Abdichtung ist inzwischen durchlässig und wird erneuert. (az)