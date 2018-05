vor 47 Min.

Kreuzung in Dietenheim soll sicherer werden

Das Haus an der Königstraße könnte abgerissen werden

Von Jonathan Mayer

Schon seit Längerem wird die Königstraße in Dietenheim im Rahmen der Stadtkernsanierung erneuert (wir berichteten). Auch die Kreuzung mit der Illertisser Straße soll dabei verändert werden. Denn die Abbiegung ist unübersichtlich und eng – und stellt aus Sicht der Gemeinderäte eine Gefahrenstelle dar. Um die Kurve sicherer zu machen, hat der Gemeinderat jetzt beschlossen, ein Gebäude gegenüber der Einmündung der Illertisser Straße zu kaufen. Denn dieses könnte eventuell abgerissen werden und so mehr Platz für die Verkehrsteilnehmer an der Kurve bieten.

Mit diesem Vorhaben drängt sich die Stadt zwischen den Verkäufer und einen privaten Investor und macht so von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch. Dabei handelt es sich um das Recht einer Gemeinde oder Stadt, in einen bestehenden Kaufvertrag als Käufer einzutreten. Bürgermeister Christopher Eh sagte auf Nachfrage: „Die Stadt ist beim Verkauf einfach nicht zum Zug gekommen.“ Jedoch sei das Gebäude für das weitere Vorgehen an der Kreuzung wichtig. „Die Stelle ist einfach schwierig.“ Die Verwaltung geht laut Bürgermeister davon aus, dass die Kreuzung nur unter Einbeziehung des Gebäudes sicherer gemacht werden kann.

Vor allem Schulbusse hätten ein Problem, wenn sie von Illertissen kommend nach rechts auf die Königstraße abbiegen wollen. „Die müssen sehr weit ausholen, um die Kurve zu kriegen. Dabei kommen sie manchmal auch auf den Gehweg“, erklärte Eh. Deshalb wurde das Gebäude in die Planungen für die Sanierung aufgenommen.

Wie es nach dem Kauf mit dem Dietenheimer Gebäude weitergehen wird, steht laut Eh noch nicht sicher fest. „Wahrscheinlich wird es aber abgerissen“, sagte der Bürgermeister.

