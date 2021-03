Kreuzung in Weißenhorn wird umgebaut: Das müssen Autofahrer beachten

Ampeln regeln künftig den Verkehr an der Einmündung der Daimlerstraße in die Illerberger Straße in Weißenhorn. Am 6. April beginnen die Bauarbeiten.

Eine Baustelle an der Zufahrt zum Gewerbegebiet in Weißenhorn wird sich in den nächsten Wochen erheblich auf den Verkehr auswirken. An der Einmündung der Daimlerstraße setzt das Staatliche Bauamt Krumbach ein seit Langem geplantes Vorhaben um. Die Kreuzung mit der Illerberger Straße (Kreisstraße NU 14) wird mit einer Ampelanlage ausgestattet. Davon versprechen sich die Planer mehr Sicherheit: Denn durch das starke Verkehrsaufkommen in diesem Streckenabschnitt sind in den vergangenen Jahren gehäuft Unfälle beim Ein- und Abbiegen an der Einmündung aufgetreten.

Das Staatliche Bauamt schildert in einer Pressemitteilung den geplanten Ablauf der Bauarbeiten. Demnach wird in einem ersten Bauabschnitt von Dienstag, 6. April, an die Zufahrt der Daimlerstraße voll gesperrt, um die Tiefbauarbeiten für die Ampeln und weitere Sanierungsarbeiten im Einmündungsbereich auszuführen. Die Kreisstraße NU 14 bleibt in diesem Bauabschnitt für den Verkehr zwischen Weißenhorn und der Anschlussstelle Vöhringen der Autobahn A7 befahrbar. Die Zufahrt ins Gewerbegebiet Eschach erfolgt über die Staatsstraße 2019 zwischen Witzighausen und Weißenhorn. Da das Bauamt an diesem Knotenpunkt ein stark erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet, regelt während der Bauzeit eine provisorische Ampelanlage den Verkehr an dieser Stelle.

Eine Umleitung führt über Witzighausen in das Gewerbegebiet in Weißenhorn

Verkehrsteilnehmer, die von der Autobahn kommen und ins Weißenhorner Gewerbegebiet wollen, müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Diese erfolgt von der A7 über die Kreisstraße NU 14 Richtung Vöhringen, von dort geht es weiter über die Staatsstraße 2031 Richtung Norden und auf der Staatsstraße 2019 über Witzighausen nach Weißenhorn. Die Umleitung gilt auch in umgekehrter Richtung.

Die Buslinie 765 wird während des ersten Bauabschnitts über die Herzog-Georg-Straße und die Adolf-Wolf- Straße zur Förderschule Weißenhorn umgeleitet. Die Haltestellen "Weißenhorn-Röntgenstraße" sowie "Bahnhalt Eschach" werden in diesem Zeitraum nicht bedient.

Im einem zweiten Bauabschnitt werden die Verkehrsbeeinträchtigungen noch größer: Dann erfolgt die Vollsperrung der Kreisstraße NU 14 bei Weißenhorn, die am Freitag, 23. April, um 20 Uhr beginnen soll. Darüber will das Bauamt in einer separaten Mitteilung rechtzeitig informieren. (AZ)

