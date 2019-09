vor 18 Min.

Kreuzung ist erneut im Blick

Kellmünzer Marktrat legt Maßnahmen an der Römerstraße fest

Der Kellmünzer Marktrat hat bei einem Ortstermin über die Neuordnung des Einfahrtsbereichs von der Illertalstraße in die Römerstraße beraten. Die bereits geplante Trassenführung ließ sich nicht umsetzen, denn im Straßenbereich befindet sich eine Druckminderer-Station für die Wasserversorgung, die im Weg ist.

Ziel der Kreuzungsneuordnung ist es, wie berichtet, in Richtung Schützenheim eine zusätzliche Möglichkeit die Straßen zu überqueren, für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen. Zudem soll ein verlangsamtes Abbiegen der ein- und ausfahrenden Verkehrsteilnehmer erreicht werden.

Das Gremium entschied, den geplanten Gehweg etwas an die Grundstücksgrenzen seitlich der Straße zu verlegen. Zur Verengung und damit Verkehrsberuhigung der Kreuzung soll zwischen Gehweg und Straßenbahn eine größere Grünfläche entstehen, die Platz für den Druckminderer-Schacht bieten wird. Das Buswartehäuschen bleibt momentan in der vorliegenden– Form bestehen – eine Erneuerung und Verlegung auf die andere Straßenseite zog das Gremium nicht in Betracht. Allerdings wird der ganze Bereich im Zuge der Bauarbeiten neu gepflastert. Zudem erhält die Römerstraße im Bereich des Häuschens bis zur Einmündung in die Gartenstraße einen Gehweg.

Rat Gerhard Steur freute sich, dass durch die neue Straßenführung ein guter Einfahrtswinkel von der Römerstraße in die Illertalstraße entstehen wird, der Einsicht in die Kreuzung erlaubt. Die Räte stimmten der Straßenplanung einstimmig zu. Der Bau des Gehwegs und Pflasterungen im Bereich des Buswartehäuschens wurden gegen die Stimme von Rat Thomas Obermüller beschlossen. (sar)

