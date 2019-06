vor 19 Min.

Kritik: Vorgaben zum Artenschutz in vielen Punkten praxisfremd

Das Volksbegehren lässt bei einer Podiumsdiskussion „Rettet die Bauern“ im Unterallgäu die Emotionen hochkochen.

Von Franz Kustermann

Unter dem Motto „Rettet die Bauern“ ist bei einer Podiumsdiskussion des Kreisverbands Unterallgäu im Bayerischen Bauernverband (BBV) drei Stunden lang vehement und teils hochemotional debattiert worden. Mehr als 220 Interessierte verfolgten die Veranstaltung in Mittelrieden. Kritik wurde laut, dass viele Punkte im „Volksbegehren Artenvielfalt – Rettet die Bienen“ praxisfremd und nicht umsetzbar seien: Man müsse „miteinander reden und jeder – nicht nur die Bauern – muss seinen Beitrag leisten“, lautete eine Kernaussage des Abends. Am bislang eingeschlagenen Weg zur „Rettung der Bauern“ und an der damit verbundene Positionierung gegenüber dem Volksbegehren schieden sich jedoch die Geister.

„Das ist euer Grund und Boden, über den andere nicht verfügen dürfen“, betonte Landtagsabgeordneter Klaus Holetschek (CSU). Doch die Politik könne das Volksbegehren nicht ignorieren. Mit dem geplanten „Versöhnungsgesetz“ versuche die Staatsregierung nun, „Schlimmeres zu verhindern“. Ziel sei es, auch mit Blick auf die Zukunft der Landwirtschaft praxistaugliche Lösungen zu finden.

Bernhard Pohl, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler, kündigte indes an, gegen das beabsichtigte Gesetz zu stimmen: Das Volksbegehren suggeriere, dass die Landwirtschaft allein am Artensterben die Schuld trage. Er vertrat die Meinung, dass die drei Monate bis zu einem Volksentscheid genügend Zeit geboten hätten, den Bürgern einen eigenen, praktikablen Gesetzentwurf zu erklären. Der Berufsverband habe es verschlafen, die Bevölkerung vor dem Volksbegehren aufzuklären. Schwabens BBV-Präsident Alfred Enderle wollte das nicht auf sich sitzen lassen: Der BBV sei davon ausgegangen, dass das Begehren nicht zulässig sei. Sichtlich überrascht sei er gewesen, „dass das nun 1:1 umgesetzt wird“. Sinnvolle Kompromisse, ausgehandelt am „Runden Tisch“, seien nicht in das Gesetz eingebaut worden.

„Man hätte das besser schreiben können“, räumte Richard Mergner ein. Der Vorsitzende des Bund Naturschutz Bayern plädierte für eine „gesellschaftliche Allianz“ zum Schutz von Boden, Wasser, Luft und Klima, wobei zugleich die Existenz der Landwirte gesichert, nicht gefährdet werden solle. Mergner verwies darauf, dass der Erhalt der Artenvielfalt auch in Privatgärten ansetzen müsse: Insektizide und Pestizide hätten hier nichts verloren. Zur Forderung nach mehr Ökologischem Landbau äußerte sich Hugo Mayer, Vorsitzender der Milcherzeugergemeinschaft Ottobeuren und Umgebung: Er schilderte, dass seine Molkerei jede Woche zwei Lastzüge voller Biomilch zum Preis von 25 Cent nach Italien fahren müsse, weil der Absatz hierzulande zu gering sei.

Verständnis für manchen Kritikpunkt am Volksbegehren zeigte Gisela Sengl, Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende der Grünen. Beispielsweise sei es ein Fehler gewesen, als letztmöglichen Walztermin auf Grünland den 15. März zu fixieren. Zu Wort meldete sich Josef Schmid aus Ettringen: Er bemängelte die Vorgehensweise und eine unzuverlässige Datenlage bei der „Krefelder Studie“, auf deren Grundlage von Artenschwund gesprochen werde. „Wir haben das zu wenig hinterfragt“, sagte dazu auch Pohl. Besucher Gerhard Trunzer forderte „personelle Konsequenzen beim Berufsverband wegen Untätigkeit“.

BBV-Kreisobmann Martin Schorer zog für sich das Fazit: „Der Verbraucher entscheidet an der Ladentheke, wie ich Landwirtschaft betreibe – er ist nicht bereit, für Lebensmittel mehr Geld auszugeben!“

