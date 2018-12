11:30 Uhr

Kritik an Bauvorhaben: Warum die Mehrfamilienhäuser umstritten sind

Auf dieser Fläche am Ortsausgang von Untereichen sollen mehrere Mehrfamilienhäuser entstehen.

Drei Gebäude könnten am Ortsausgang von Untereichen auf einer freien Fläche gebaut werden. Doch es gibt offene Fragen.

Von Armin Schmid

Ein größeres Bauvorhaben am nördlichen Ortsausgang von Untereichen hat im Altenstadter Bauausschuss kürzlich eine intensive Debatte ausgelöst. Es geht um den Bau von drei Mehrfamilienhäusern. Es gab Kritik an dem Projekt. Letztlich wurde die Voranfrage zurückgestellt. Denn es gibt einige Fragen zu klären.

So etwa von Zweitem Bürgermeister Ernst Wüst, der betonte, dass nicht geklärt sei, wie viele Wohneinheiten entstehen sollen – und dass die Verkehrssituation samt der Zufahrt zum Grundstück schwierig sei. Bürgermeister Wolfgang Höß gab zu Bedenken, dass es sich um ein großes Grundstück handele, dass für noch deutlich mehr Häuser Platz hätte.

Mehrfamilienhäuser: Zwei volle Geschosse und Dachgeschoss

Laut Bauvoranfrage sollen die Mehrfamilienhäuser jeweils zwei volle Geschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss bekommen. Man könne also von drei Wohnungen pro Mehrfamilienhaus ausgehen, hieß es.

CSU-Marktrat Hubert Berger regte an, ein Gesamtkonzept für die Fläche zu erstellen. Darin sollte festgehalten werden, wie sich das Areal insgesamt entwickeln soll. Das Vorhaben soll in einem Bereich stattfinden, für den es keinen Bebauungsplan gibt. Die Häuser sollen zwischen Staatsstraße 2031 und Kindergarten entstehen.

Bauvorhaben in Untereichen: Zufahrt sei schweirig

Auch Bürgermeister Höß war der Meinung, dass sich die Zufahrt schwierig gestaltet. Eine Andienung über die Schulstraße werde nicht befürwortet, da es sich hierbei um eine Einbahnstraße handelt und in der Nähe der Untereicher Kindergarten angesiedelt ist. Eine Einfahrt über die Staatsstraße ist laut Höß ebenfalls schwierig umsetzbar. FWG-Rat Christian Dossenberger sagte, er befürworte das Projekt – aber die Anzahl der Wohneinheiten sollte auf drei pro Gebäude begrenzt werden. „Nur, damit es nicht zu groß wird.“ Sein Fraktionskollege Roman Kolb betonte, dass sich das Bauareal im Innenbereich befinde und dass sich deshalb eine Bebauung an der Stelle anbiete. Harald Stölzle (ebenfalls FWG) schlug vor, dass der Schulweg nicht auf der ganzen Länge eine Einbahnstraße bleiben müsse. Man könne die Straße auch für einen Teilbereich aufweiten und so die Zufahrtsmöglichkeit schaffen.

Anschlussmöglichkeiten für Wasser und Kanal würden vom Bauamt geprüft, hieß es. Letztlich soll die günstigere Alternative umgesetzt werden. Vom Landratsamt aus müsste die Zufahrt von der Staatsstraße 2031 und die rechtlichen Belange wegen der Nähe zu Straße und zum angrenzenden, landwirtschaftlichen Betrieb, geklärt werden.

Bürgermeister Höß regte deshalb an, die Bauvoranfrage zurückzustellen. Zunächst soll mit den Antragstellern und den Behörden ein Gesamtkonzept zur Erschließung der Fläche entwickelt werden. Das Marktratsgremium befürwortete diese Vorgehensweise einstimmig.

Themen Folgen