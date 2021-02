vor 17 Min.

Kritik an Illertissens Winterdienst: Warum waren so viele Straßen vereist?

Nicht immer hat der Winterdienst in Illertissen so gut funktioniert, wie sich das die Anwohner vorgestellt haben.

Plus Anwohner in Illertissen hatten sich darüber beklagt, dass während des Wintereinbruchs auf vielen Straßen nicht gestreut wurde. Dafür gibt es eine Erklärung.

Von Rebekka Jakob

Die warmen Temperaturen der vergangenen Tage haben zwar die Schneereste schmelzen lassen, doch der Unmut bei Anliegern ist noch da. Denn mit dem Winterdienst im Stadtgebiet von Illertissen waren viele unzufrieden. In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses gab es jetzt eine Erklärung dafür, warum das so war.

CSU-Stadtrat Peter Grashei hatte das Thema auf den Ratstisch gebracht. "Bürger aus Au haben sich bei mir beschwert über den Winterdienst", so Grashei. Nicht alle der Beschwerden könne er aus eigener Sicht bestätigen. Der Radweg Richtung Bellenberg beispielsweise sei vom Illertisser Winterdienst sehr wohl geräumt worden. "Aber bei den Nebenstraßen gebe ich den Anliegern recht." Diese seien gerade in Au sehr spät geräumt worden. Streusalz oder Splitt wurden nicht verwendet - deswegen habe sich die schlecht geräumte Schneedecke in eine eisige Rutschbahn verwandelt. "Es müsste doch möglich sein, die Nebenstraßen auch zu salzen", so Grashei.

Mängel beim Winterdienst in Illertissen: Bauhof kann nichts dafür

Bürgermeister Jürgen Eisen machte deutlich: Bauhofleiter Michael Kienast und sein Team können nichts dafür, dass die Nebenstraßen in Illertissen vereist waren. "Das liegt vielmehr an einem Beschluss des Stadtrats." Bereits vor vielen Jahren habe der Stadtrat in der Satzung für den Winterdienst festgelegt, dass bei Schneefall die Hauptstraßen der Stadt zuerst geräumt und gesalzen werden. Die Nebenstraßen kommen später dran - und sollen aus Umweltschutzgründen nicht mit Streusalz oder Splitt behandelt werden. Denn auch die Steinchen, die dafür normalerweise genutzt werden, müssen nach dem Einsatz aufwendig gesammelt und gesäubert werden. "Wenn Sie das ändern möchten, ist die Frage, ob wir eine neue Satzung brauchen."

Vereiste Straßen in Illertissen: Anderswo ist es schlimmer

Markus Ritter ( CSU) sah das Problem nicht nur aufgrund der veränderten Wetterlage weniger kritisch. "Beruflich bin ich viel unterwegs. Wenn man das anschaut, wie es anderswo mit dem Winterdienst funktioniert, jammern wir hier auf hohem Niveau." Es gebe nun einmal einige wenige Tage pro Jahr, in denen man sich auf schwierige Straßenverhältnisse einrichten müsse. "Darauf muss man sich eben auch einstellen."

26 Bilder Der Schnee ist zurück: Die schönsten Winterbilder aus Neu-Ulm und Ulm Bild: Alexander Kaya

Aktuell besteht wegen des Wetters kein Handlungsbedarf für den Bauausschuss - bei Gelegenheit möchte die Stadt die Bürger aber noch mal im Amtsblatt auf die geltende Regelung hinweisen - und auch darauf, dass der Gedanke des Umweltschutzes hinter dem sparsamen Salzgebrauch steckt.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen