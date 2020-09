vor 54 Min.

Krumbacher Unternehmen übernimmt Omnibus Oster in Weißenhorn

Wegen fehlender Nachfolge hat der Firmeninhaber Karl-Heinz Oster sein Busunternehmen verkauft. Der neue Eigentümer will eine wichtige Linie sichern.

Das Weißenhorner Busunternehmen Oster hat einen neuen Eigentümer. Wegen fehlender familieninterner Nachfolge hat Firmeninhaber Karl-Heinz Oster an das Krumbacher Unternehmen BBS Brandner Bus Schwaben verkauft. Das teilte Firmenchef Josef Brandner am Montagabend mit.

Unter seinem prägnanten gelben Logo „BBS“ will Brandner Bus Schwaben nach eigenen Angaben eine wichtige Verkehrsachse im Verkehrsverbund Ding weiter stärken. „Mit der Linie 78 Weißenhorn– Pfaffenhofen – Ulm haben wir die Möglichkeit, eine der Premium-Linien im Landkreis Neu-Ulm weiter zu entwickeln. Damit will BBS diese wichtige Verkehrsachse durch das Rothtal von und nach Ulm/ Neu-Ulm nicht nur sichern, sondern bei entsprechender Fahrgastnachfrage auch weiter ausbauen“, beschreibt BBS-Geschäftsführer Josef Brandner seine Ziele der Übernahme des Verkehrsunternehmens Karl Oster. „Wir übernehmen ein kerngesundes Unternehmen mit einer ausbaufähigen Position, die wir mit den uns zur Verfügung stehenden Instrumenten nutzen werden“, wird Brandner in der Mitteilung weiter zitiert. Dabei stehe insbesondere der Kunde – ob öffentliche Hand oder Fahrgast – im Vordergrund.

BBS will auch in Fahrzeuge und Fahrpersonal investieren

Derzeit wird der Weißenhorner Busbetrieb nach den Standards von BBS ins Gesamtunternehmen integriert. Alle Fahrzeuge erhalten ein modernes Telematiksystem und werden in die Echtzeit-Fahrgastinformation des Freistaats Bayern eingebunden, um zum Beispiel digitale Echtzeitservices für den Fahrgast zu bieten. "Neben der bewährten Einsatzleitung vor Ort werden zukünftig alle Fahrzeuge der Firma Oster über die Leitstelle von BBS geführt, um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu bieten", heißt es in der Mitteilung weiter. Auch in die Fahrzeuge und das Fahrpersonal will BBS investieren: „Nach einem gründlichen Check-Up der Fahrzeuge und einer ersten Fahrerschulung freuen wir uns auf den Schulbeginn“, sagt Marcus Bindl, Bereichsleiter bei BBS. Dabei komme auch ein Hygienekonzept zum Einsatz, um den Aufenthalt in den Fahrzeugen möglichst sauber und angenehm zu gestalten. (az)

