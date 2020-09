vor 17 Min.

Kühe auf der Straße: Autounfall in Dietenheim endet glimpflich

Achtung, Kühe auf der Straße: Zu einem Unfall kam es am Sonntagabend in Dietenheim.

Kühe spazieren am Sonntagabend in Dietenheim auf eine Straße. Ihre Begegnung mit einem Auto geht noch glimpflich aus.

Eine Herde Kühe ist am Sonntagabend in Dietenheim auf eine Straße gelaufen. Ein Mann im Auto bremste zwar sofort, als er sie sah - streifte jedoch eines der Tiere.

Wie die Polizei mitteilt, war der 46-Jährige gegen 23 Uhr in der Königstraße unterwegs, als plötzlich Kühe die Fahrbahn kreuzten. Sein Auto berührte ein Rind. Es überstand den Unfall leicht verletzt. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto. Die Polizei konnte schließlich den 64-jährigen Tierhalter ermitteln. Er trieb die Herde mithilfe der Beamten wieder zurück auf die Weide. (az)

