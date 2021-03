vor 5 Min.

Kühlaggregat brennt auf Firmengelände in Illertissen

Auf einem Firmengelände am Ahornweg in Illertissen hat am Sonntagabend das Kühlaggregat eines Sattelaufliegers gebrannt.

Von der Autobahn aus war am Sonntagabend ein Feuer an einem Sattelauflieger in Illertissen zu sehen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Was war passiert?

Die Feuerwehr Illertissen ist am Sonntagabend zu einer Firma am Ahornweg alarmiert worden, in der Tiernahrungsmittel hergestellt werden. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer hatten von der Autobahn 7 aus in mehreren Notrufen gemeldet, dass dort ein Sattelauflieger brennen würde.

Die Polizei Illertissen gibt einen technischen Defekt als Brandursache an

Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass das Kühlaggregat des Aufliegers in Flammen stand. Das Feuer, das nach Angaben der Polizei wegen eines technischen Defekts entstanden war, konnte rasch gelöscht werden. Außerdem wurde mithilfe von Hochdrucklüftern Brandrauch aus der unmittelbar benachbarten Lagerhalle geblasen. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit 15.000 Euro an. (wis)

