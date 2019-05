00:32 Uhr

Künstler mit Behinderung zeigen Bilder

Ausstellung im Café Fahrenschon wird heute eröffnet

„Unser Malen – voll Leben, Hoffnung, Fantasie“: So lautet der Titel einer Bilderausstellung, die am heutigen Freitag, 24. Mai, im Café Fahrenschon in Babenhausen eröffnet wird. Das besondere: Gestaltet wurden die Werke von Menschen mit Behinderung, welche die Förderstätte Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg besuchen. Die Vernissage findet ab 17 Uhr statt. Eröffnet wird sie von Markträtin Sonja Henle. Im Rahmen der Babenhauser Kulturtage „Kultur rund ums Schloss“ kann die Bilderschau anschließend bis Mittwoch, 31. Juli, im Café Fahrenschon an der Fürst-Fugger-Strasse 19 besichtigt werden. Die Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag, von 12 bis 18 Uhr (Montag und Dienstag: Ruhetage).

Es ist nicht das erste Mal, dass Betreute der Förderstätte ihre Werke in dem Lokal ausstellen. „Nach dem großen Erfolg von 2012 sind die Ursberger mit neuen Bildern zum zweiten Mal zu Gast“, lässt Fred Strittmatter wissen, der das Café zusammen mit Gretel Salzgeber führt. (az)

