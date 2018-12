09:00 Uhr

Kulinarischer Weihnachtsmarkt lockt viele Gäste an

Viele Buden und ein Esel zaubern aus Babenhausen ein Adventsörtchen zum Wohlfühlen.

Von Claudia Bader

Am Samstagabend ist es klirrend kalt gewesen und am Sonntag hat der Schnee für weihnachtliche Stimmung gesorgt: Bessere Bedingungen hätte sich die Gewerberegion Babenhausen für ihren kulinarischen Weihnachtsmarkt nicht wünschen können. Nicht nur der Duft von Glühwein, Bratwurst und anderen Köstlichkeiten, sondern auch die an den Ständen gebotene Vielzahl von Geschenkideen lockten zahlreiche Besucher an. Das vielfältige Angebot, zum Beispiel die von den Babenhauser Wehrmännern gebrutzelte Feuerwurst, stellte manchen vor die Qual der Wahl (Bild unten rechts). Traditionell bot der Frauenbund Klosterbeuren wieder wärmende Socken und Mützen an, deren Erlös für wohltätige Zwecke bestimmt ist (Bild unten links) und ein Esel sorgte für leuchtende Kinderaugen.

