05.09.2020

Kultur-Herbst: Open-Air-Musik in Bellenberg

Bätscher Buam und Allgäu Power treten im Sportheim auf

Mit bodenständiger Kultur wollen die Fußballer unter ihrem Vorsitzenden Oliver Schönfeld zusammen mit Sportgaststättenwirt Michael Schönfeld in Bellenberg ein Konzertwochenende bieten. Unter dem Motto „Kultur-Herbst“ spielt am Freitag, 11. September, die Band Allgäu Power auf. Am Samstag, 12. September, übernehmen die Bätscher Buam die Bühne auf dem Bellenberger Sportgelände. Maximilian Jäger aus Altenstadt – manchen bekannt durch seine Single „Niemals Nie“ – wird davor auf den Abend einstimmen. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

„Viel zu lange war es still auf dem Sportgelände“, bedauert der Vorsitzende. Wegen des Coronavirus mussten viele fußballerische Aktivitäten und traditionelle Veranstaltungen wie Elfmeterschießen oder Dorfmeisterschaften einschließlich Sommernachtsfest abgesagt werden. Dabei wollte der Pächter der Sportgaststätte sein zehnjähriges Wirtsjubiläum groß feiern. Nun sollen die Herbsttage im Rahmen der nunmehr gestatteten Möglichkeiten noch für ein Open-Air-Konzertwochenende genützt werden. Mit gern gehörten Musikern aus der Region soll die „ziemlich brach liegende Kulturszene in Bellenberg etwas aufgemischt werden“, wie die Schönfelds sagen.

Die Veranstaltung startet an beiden Tagen um 19 Uhr, Einlass ist jeweils um 17.30 Uhr. Interessant dabei scheint das neue Konzept der Bands. Nach wie vor sollen bekannte Partylieder zu hören sein, jedoch alles in ruhigeren Tönen. Das Ziel: Den Gästen nach der coronabedingten Pause mit Livemusik wieder einen schönen Abend zu bieten. Im Sinne der aktuellen Hygienevorschriften werden die Tische nummeriert sein. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung und erworbene Tickets können über die Sportgaststätte wieder zurückgegeben werden. (lor)

Karten gibt es im Vorverkauf unter den Telefonnummern 07306/929775 oder 0162 8596016. Restkarten an der Abendkasse.

Themen folgen