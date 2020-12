vor 36 Min.

Kultur im Schloss wagt den Neustart

Konzerte sollen Ende Januar wieder starten

Die Zeiten sind unsicher, gerade für Kulturschaffende. Konzerte und Aufführungen können derzeit nicht stattfinden. Doch der Illertisser Verein Kultur im Schloss wagt trotzdem die Planung für das neue Jahr. „Wir haben den Mut, trotz Corona ab Ende Januar 2021 Konzerte durchzuführen“, sagt Fritz Unglert. „Denn wir sind der Meinung, dass wir unseren wunderbaren Mitgliedern und allen treuen Konzertbesuchern aus der ganzen Region einfach Kultur anbieten wollen.“

Das Festival „Junge Künstler-Stars von Morgen“ im Oktober hatte stattfinden können, auch wenn die Pandemie zu einigen Änderungen zwang (wir berichteten). Der Lohn für Unglert und seine Mitstreiter: „Es wurden alle Konzerte begeistert angenommen. Die Besucher waren zufrieden und haben sich sehr gefreut.“ Genauso hofft der Verein nun, dass sich auch 2021 die Menschen auf Kultur freuen und die Konzerte stattfinden können.

Das erste Konzert soll bereits am 23. Januar stattfinden: Um 16 und noch mal um 19.30 Uhr ist in der Festhalle des Kollegs die Operetten-Gala zum Fasching geplant. Es singen und spielen Elke Kottmair, Sopran, Simone Werner, Mezzosopran und Hubert Schmid, Tenor. Begleitet werden sie am Klavier von Simone Resch-Unglert und am Kontrabass von Ivo Deininger. Am Sonntag, 28. Februar, soll dann Albrecht Mayer, der weltbekannte Oboist der Berliner Philharmoniker, wieder nach Illertissen kommen. Unterstützt wird er von Christoph Eß, einem der führenden Hornisten seiner Generation, und Evgenia Rubinova, die am Leopold-Mozart-Konservatorium Augsburg Klavier lehrt. Auch dieses Konzert in der Festhalle des Kollegs findet zweimal, um 16 und 20 Uhr, statt.

Eine Aufforderung zum Tanz kommt von Sabine Meyer (Klarinette) und dem Alliage-Quintett mit Daniel Gauthier, Sopransaxofon, Miguel Valles Mateu, Altsaxofon, Simon Hanrath, Tenorsaxofon, Sebastian Pottmeier, Baritonsaxofon und Jang Eun Bae, Klavier. Kammermusikalische Werke, unter anderem von George Gershwin und Alexander Borodin, stehen am Samstag, 20. März, um 16 und 19.30 Uhr auf dem Programm. Das Varian Fry-Quartett mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker hat sich für Samstag, 17. April, 16 und 19.30 Uhr angesagt.

Den vorläufigen Abschluss bildet am Sonntag, 13. Juni, um 16 und 19.30 Uhr das Konzert von Jörg Widmann mit dem Münchner Streichquartett. Auf dem Programm stehen Stücke von Joseph Haydn, Carl M. von Weber und Franz Schubert. Das Konzert hätte eigentlich bereits im März in Illertissen stattfinden sollen. (az)

Karten und Informationen unter schloss-classics.de

