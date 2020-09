vor 33 Min.

Kultur und Pressearbeit in Illertissen sind ihr Job

Plus Melanie Magazin ist jetzt für Illertissens Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die Neue im Rathaus hat viele Ideen im Gepäck – nicht nur für das Museum.

Von Rebekka Jakob

Die Kommunalwahl im März hat nicht nur viele Plätze in den Rathäusern neu besetzt, sondern auch so manche Stelle frei gemacht: Zum Beispiel im Rathaus Illertissen, wo Susanne Schewetzky bis zu ihrer Wahl als Bürgermeisterin von Bellenberg arbeitete. Seit dem 15. August hat der dortige Schreibtisch eine neue Besitzerin: Melanie Magazin folgte Schewetzky als Zuständige für Kultur und Presse bei der Stadt Illertissen nach.

In ihrem Berufsleben ist Melanie Magazin schon weit herum gekommen. Bereits ihr Slawistik-Studium mit Master in Osteuropa-Studien führte sie unter anderem nach Barcelona und Moskau. Bei einer Münchner PR-Agentur rührte sie unter anderem die Werbetrommel für die Arena in Verona, bevor sie für das Landratsamt in Konstanz arbeitete. Ihre Arbeit in Illertissen ist für die Mutter von zwei kleinen Kindern praktisch ein Heimspiel – hier ist sie geboren und wuchs in Bellenberg auf.

Kinderfest, Musiknacht und viele Konzerte fallen im Corona-Jahr in Illertissen aus

Trotzdem ist im Corona-Jahr 2020 natürlich alles ganz anders als gewohnt. Großveranstaltungen wie das Kinderfest, Live im Sperrbezirk oder die Musiknacht fallen dieses Jahr aus. Alles Projekte, um die sich ihre Vorgängerin Susanne Schewetzky jahrelang kümmerte, und die Melanie Magazin natürlich auch gerne angehen möchte. Die Planungen liegen auf ihrem Schreibtisch – ob sie tatsächlich umgesetzt werden können, ist ungewiss. „Es ist momentan schwer, schon etwas für das nächste Jahr zu organisieren, weil wir nicht wissen, wie sich die Situation entwickelt.“ Ideen und Projekte hat sie trotzdem schon im Kopf, die sich vielleicht auch unter den derzeit eingeschränkten Bedingungen realisieren lassen.

„Im Moment nutze ich die Zeit einfach auch, um Kulturschaffende und Vereine zu unterstützen“, erzählt Melanie Magazin. Besonders im Blick ist dabei das Museum der Stadt, in dem kleinere Veranstaltungen stattfinden könnten. Jetzt sei auch die Zeit da, um über die Ausrichtung nachzudenken. Besucher von außerhalb, die zum Schloss kämen, nutzten noch viel zu wenig die Möglichkeit, auch in der Stadt unterwegs zu sein. Umgekehrt seien die Illertisser eigentlich recht wenig oben im Schloss. Die Pressesprecherin möchte daran arbeiten, dass sich das ändert – und beispielsweise auch Stadtführungen in weiteren Sprachen anbieten. Der Bedarf sei da. „Es melden sich öfter Menschen, die beispielsweise Besuch aus der Türkei bekommen und gerne eine Stadtführung mit ihren Gästen machen würden.“

Literatur liegt den Illertissern offenbar

Im Rathaus arbeitet Melanie Magazin eng mit Henning Tatje zusammen, der für das Marketing der Stadt verantwortlich zeichnet. „Die beiden Bereiche haben viele Überschneidungen, da passt es gut, dass wir beieinander sitzen.“ Als bekennende Leseratten tüfteln die beiden auch schon an Ideen für einen Bereich, der bisher im Kulturprogramm der Stadt noch wenig vorkommt: „Illertissen hat zwei Buchhandlungen – bei einer Stadt dieser Größe ist das ein Anzeichen, dass es hier eine besondere Begeisterung fürs Lesen gibt.“

Der große Zulauf zu den bereits stattfindenden Lesungen wie dieses Jahr bei Autor Rafik Schami ist für die Pressesprecherin ein weiteres Indiz dafür, dass sich Literaturveranstaltungen und Aktionen mit Büchern in Illertissen durchaus lohnen könnten. Lesen Sie dazu auch: Rafik Schami erzählt Geschichten aus 1001 Nacht

Auch das Thema Nachhaltigkeit scheine in Illertissen gut anzukommen, sagt Melanie Magazin mit Blick auf die kürzlich gestartete Aktion „Obst für alle“. Die kleine Aktion sei auf großes Interesse gestoßen, freut sich die Pressesprecherin. Ähnliches erhofft sie sich auch von dem Bürgerworkshop zum Thema Fahrradverkehr am kommenden Freitag, 2. Oktober, in der Historischen Schranne. Mehr dazu erfahren Sie hier: Neue Wege für den Radverkehr: Bürger in Illertissen reden mitSchon im eigenen Interesse übrigens: Denn die Neue im Rathaus legt den Weg zu ihrem neuen Arbeitsplatz natürlich mit dem Fahrrad zurück.

Mehr dazu lesen Sie hier:

Themen folgen