12:00 Uhr

Kulturtage: In zwei Stunden durch die Musikgeschichte

Im Rahmen der Babenhauser Kulturtage gastierte die MVS-Bigband im Theater am Espach - und bot Meilensteine der Musikgeschichte.

Von Claudia Bader

Das Publikum hat es bereits bei der zum Auftakt präsentierten berühmten Titelmelodie zum Film „In 80 Tagen um die Welt“ gespürt: Eine solche musikalische Extraklasse erlebt man nicht alle Tage direkt vor der Haustür. Denn den Sound, den die MVS-Big-Band durch das Theater am Espach tönen ließ, gibt es meist nur in großen Konzertsälen zu hören. Mit brillanter Technik und aufeinander abgestimmtem Zusammenwirken schufen Trompeten, Posaunen und Saxofone gemeinsam mit Piano, E-Gitarre, Bass, Schlagzeug und Trommeln einen mitreißenden Klang.

Bereits zum vierten Mal gastierte das aus Sindelfingen bei Stuttgart angereiste Ensemble bei den Babenhauser Kulturtagen. Unter dem Leitgedanken „Best of Milestones“ durfte das Publikum diesmal einen Meilenstein der Musikgeschichte nach dem anderen genießen – beliebte Melodien, die man kennt, die man liebt und immer wieder gerne hört. Bandleader Jörg Gebhardt informierte zudem mit fundiertem Insiderwissen über berühmte Komponisten wie James Last, George Gershwin, John Berry, Carlos Santana und Bert Kaempfert. Dazwischen schritt er fast lässig vor dem Orchester auf und ab, um nur durch winzige Handbewegungen Akzente zu setzen und sich zwischendurch immer wieder als routinierter Sänger zu beweisen, zum Beispiel bei Frank Sinatras Lied „My way“.

Mehr als zwei Stunden lang spielte die Big-Band Titel unterschiedlicher Genres, von Swing über Pop Funk bis zu Mo Town. Im Wechsel von ruhigen und temperamentvollen Rhythmen servierten sie Melodien, die zum Träumen anregen, und heiße Rhythmen. Nicht nur in Oldies der Beatles, James-Bond-Filmmelodien und Liedern von Santana bewiesen die konzentrierten und disziplinierten Musiker, darunter zwei Frauen, nicht nur ihr harmonisches Zusammenwirken, sondern auch solistisches Können, ob auf Posaune, Saxofon, Trompete, E-Gitarre oder Schlagzeug. Immer wieder brandete spontan Beifall auf.

Als Höhepunkte präsentierte die MVS-Big-Band ihre Gesangssolisten. Während Alexander Wolff aus Stuttgart – manchem noch bekannt aus der Sendung „The voice of Germany“ – in Love-Songs von Elvis Presley, in „A Foggy Day“ und im Moritat-Song „Mackie Messer“ eine sichere Stimme in allen Tonlagen bewies, glänzte Verena Friederich bei ihrer Premiere vor allem in einem Medley von Burt Bacharach. In „Purple Rain“ von Prince motivierte sie das Publikum zum Mitsingen. Das Bekenntnis „Music was my first love“ und der Evergreen „New York“ beendeten einen einmaligen Konzertabend, den sich leider viele entgehen ließen.

