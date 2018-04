vor 37 Min.

„Kunst & Krempel“ kommt ins Kloster

Freuen sich auf den Besuch von „Kunst & Krempel“: (von links) Redaktionsleiter Ronald Köhler, Experte Frank Matthias Kammel, Bürgermeister Mathias Stölzle und Pater Roman Löschinger vom Bildungszentrum in der Klosterbibliothek. Die Pietà in den Händen Kammels stammt aus der Sammlung des Paters.

Anfang Juni ist die beliebte Antiquitätensendung in Roggenburg zu Gast. Besucher können ihre privaten Schätze begutachten lassen – und auf eine Sensation hoffen.

Von Marcus Golling

Pater Roman Löschinger hat einen kleinen Schatz aus seinem Zimmer in die Klosterbibliothek mitgebracht. Der Laie sieht eine kleine Pietà aus Holz, nur etwa 30 Zentimeter groß, mit deutlichen Altersspuren. Fachmann Frank Matthias Kammel vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg erkennt mehr: Lindenholz, Farbreste, die zeigen, dass die Figur älter als 200 Jahre sein muss, und Beschädigungen, die darauf hindeuten, dass die Figur einst im Freien gestanden haben muss, in einem Bildstock oder einer Wandnische. Keine große Kunst, der promovierte Kunsthistoriker freut sich trotzdem: „Da ist Geschichte drüber gegangen.“ Pater Roman, der das kleine Vesperbild aus dem Nachlass eines Priesterkollegen hat, ist ohnehin glücklich: Wenn er auf die Holzfigur blickt, denkt er an die Geschichte, die ihn mit dieser verbindet.

Szenen wie diese werden sich bald häufiger in der Bibliothek abspielen. Denn Kammel, designierter Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums, kehrt in einigen Wochen als Experte zurück nach Roggenburg – und nicht nur er: Vom Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Juni, ist das BR Fernsehen mit der Antiquitätensendung „Kunst & Krempel“ zu Gast im Kloster. Drei Tage lang können dann Gäste ihre Schätze mitbringen, um sie von Fachleuten vor laufender Kamera begutachten zu lassen. Das seit 1985 bestehende, immer samstags um 19.30 Uhr ausgestrahlte Format erreicht laut Redaktionsleiter Ronald Köhler bundesweit bis zu eine Million Zuschauer pro Sendung.

Roggenburg, so Köhler bei einem Pressegespräch, sei „etwas ganz Besonderes“, besonders seine Bibliothek mit ihrer intimen Atmosphäre. Das gefällt natürlich Bürgermeister Mathias Stölzle, der betont, wie stolz die Gemeinde auf das renovierte Kloster sei. Pater Roman Löschinger, Leiter des Bildungszentrums, sagt gar: „Roggenburg war noch nie so schön wie jetzt.“ Die Fernsehzuschauer wird es freuen: Denn an den drei Aufzeichnungstagen mit insgesamt sechs Fachgebieten wird Material für bis zu 20 „Kunst & Krempel“-Sendungen entstehen. Gute Chancen also, dass viele Menschen einen Eindruck von der Pracht des Klosters bekommen. Aber nur vor dem Fernseher: Für Publikum ist kein Platz im Saal.

Was die BR-Sendung von anderen Antiquitätensendungen unterscheidet: „Bei uns geht es nicht ums Verkaufen“, sagt Redaktionsleiter Köhler, „das ist für mich ein schöner Aspekt.“ Experte Kammel stimmt ihm zu: Der Kunsthistoriker, Experte für Skulpturen und religiöse Volkskunst, schätzt nicht nur die Kunstwerke selbst, sondern vor allem die Geschichten hinter diesen. Er erinnert sich an ein Stück, dass jemand im Krieg aus einem brennenden Haus gerettet hatte. Doch neben dem ideellen Wert zählen für manche, die ihre Schätze begutachten lassen, natürlich auch der finanzielle Wert. Da bleiben Enttäuschungen manchmal nicht aus: Es sei heute leicht, Informationen zu finden, aber die Menschen könnten sie oft nicht werten, so Kammel. Freilich ist man bei „Kunst & Krempel“ dennoch stolz auf die Entdeckungen, die in den Sendungen gemacht wurden: So wurden beispielsweise ein verschollen geglaubtes Gemälde des Romantikers Eduard Gaertner (Wert: etwa 500000 Euro) und eine Madonna aus der Riemenschneider-Werkstatt (rund 300000 Euro) identifiziert.

Wer auf ein solches Wunder bei „Kunst & Krempel“ in Roggenburg hofft, muss sich bis Mitte Mai anmelden. In jeder der sechs Kategorien – von Militaria über Porzellan bis hin zur Malerei – gehen 50 Einladungen heraus, wobei jeder bis zu vier Stücke aus seiner Sammlung mitbringen darf. Jeweils 20 werden dann zur Aufzeichnung vor die Kamera gebeten. Die anderen gehen aber nicht leer aus: Ihre Mitbringsel werden ebenfalls begutachtet und taxiert.

Das Team von „Kunst & Krempel“ hofft, dass viele Anmeldungen aus der Umgebung kommen. Auch, weil die schönsten Geschichten dann ans Tageslicht kommen, wenn Ort, Menschen und Kunst einen starken Bezug zueinander haben. Pater Roman Löschinger würde sich besonders über ein bislang unbekanntes Werk des Weißenhorner Malers Franz Martin Kuen freuen, der die Fresken im Kloster schuf. Schließlich wird 2019 dessen 300. Geburtstag gefeiert. Es wäre nicht das erste Mal, dass „Kunst & Krempel“ für eine Überraschung sorgt.

Was und wann begutachtet wird

Freitag, 1. Juni:

- 10 bis 13 Uhr: Kunst auf Papier; Experten Kurt Zeitler (München) und Herbert Giese (Wien);

- 15.30 bis 18.30 Uhr: Militaria; Johannes Willers (Nürnberg) und Jan K. Kube (Sugenheim).

Samstag, 2. Juni:

- 10 bis 13 Uhr: Porzellan und Keramik; Samuel Wittwer (Potsdam) und Anke Wendl (Rudolstadt);

- 15.30 bis 18.30 Uhr: Uhren; Carl Ludwig Fuchs (Dessau) und Franziska Dessauer (München).

Sonntag, 3. Juni:

- 10 bis 13 Uhr: Gemälde; Hans Ottomeyer (München), Herbert Giese (Wien);

- 15.30 bis 18.30 Uhr: Religiöse Volkskunst; Frank Matthias Kammel (Nürnberg) und Gabriela Löwe-Hampp (Marburg).

So funktioniert die Anmeldung

Anmeldung – mit Fotos der Objekte, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und gewünschtem Veranstaltungsort (hier Roggenburg) – per E-Mail an kunstundkrempel@br.de oder per Post an: BR Fernsehen, Kunst & Krempel, 81011 München. Mehr Informationen gibt es auch online unter kunstundkrempel.de.

