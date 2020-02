01.02.2020

Kunst wird prämiert

Bewerber können Arbeiten für die Jahresausstellung in Krumbach einreichen

Die Jahreskunstausstellung des Krumbacher Kulturvereins Kult in Zusammenarbeit mit dem Mittelschwäbischen Heimatmuseum naht. Künstler können im Vorfeld Werke, die zwischen 2018 und 2020 entstanden sind, einreichen. Die Auswahl des Themas ist frei, jede künstlerische Technik ist zugelassen.

Eine unabhängige Jury wählt die Kunstwerke aus, die in die Ausstellung aufgenommen werden und entscheidet, welches Werk mit einem der Preise ausgezeichnet wird. Verliehen werden der Krumbacher Kunstpreis (dotiert mit 1500 Euro) und der Mittelschwäbische Kunstpreis (in diesem Jahr dotiert mit 3000 Euro). Die Jury wird wie in jedem Jahr neu zusammengesetzt. Als Mitglieder fungieren bekannte Künstler aus dem schwäbischen Raum und externe Kunstsachverständige.

Zunächst sollen Bewerber nur Fotografien der Arbeiten einreichen. Einsendeschluss für die erste Stufe (Fotojury) ist für Postsendungen der Mittwoch, 26. Februar (Poststempel), für persönliche Einlieferungen der Donnerstag, 27. Februar. Anhand der Fotomappen wird die Jury dann eine Vorauswahl treffen. In einer zweiten Jurysitzung werden aus den eingelieferten Originalarbeiten die endgültigen Exponate sowie die Preisträger bestimmt.

Die Eröffnung der Jahresausstellung und die Preisverleihung finden am Mittwoch, 1. April, ab 19.30 Uhr im Mittelschwäbischen Heimatmuseum in Krumbach statt. Besucher haben danach Gelegenheit, die Arbeiten zu besichtigen: von Donnerstag, 2. April, bis Sonntag, 3. Mai. (az)

Interessierte Künstler finden die Ausschreibungsunterlagen zum Herunterladen unter kult-krumbach.de oder können diese anfordern bei Wolfgang Mennel (Telefon 08284/928058, E-Mail mail@kult-krumbach.de) sowie Lila Fogelstaller (Telefon 08282/61998, lila@kult-krumbach.de).

