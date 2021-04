vor 33 Min.

Kunstflieger üben wieder im Luftraum über der Region

Plus In dieser Woche richtet die Flugschule in Tannheim einen Kunstfluglehrgang aus. Das könnte sich auch in Buch und Kettershausen bemerkbar machen.

Von Jens Noll

Bei Flugtagen und Flugplatzfesten beeindrucken sie das Publikum mit ihren waghalsigen Manövern. Doch bevor ein Pilot oder eine Pilotin als Kunstflieger starten kann, braucht er oder sie die erforderlichen Kenntnisse, eine Berechtigung - und natürlich viel Übung. In dieser Woche findet im Luftraum über der Region ein Kunstfluglehrgang statt. Dieser geht allerdings nicht vom Flugplatz Illertissen und dem dort ansässigen Luftsportverein aus. Die eingesetzte Maschine startet auf dem Flugplatz Tannheim im Landkreis Biberach, die dortige Flugschule richtet den Lehrgang aus. Eine dieser "Kunstflugboxen", in der die Piloten nach Absprache mit der Deutschen Flugsicherung üben dürfen, befindet sich über dem Gebiet Ritzisried-Christertshofen-Nordholz-Kettershausen. Wobei die Boxen nicht direkt über Ortschaften, sondern immer über größeren Waldgebieten liegen, wie Verena Dolderer auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Ihre Familie betreibt den Flugplatz und die Flugschule in Tannheim. Insgesamt vier Kunstflugboxen stehen der Flugschule zur Verfügung und auch nur dort dürfen die Flieger ihre Manöver trainieren. Sie fliegen nämlich in einer Höhe, in der auch Verkehrsflugzeuge unterwegs sind. Kunstflieger üben in einer Höhe von 800 bis 1000 Metern Dolderer berichtet: "Wir fliegen in der Regel zwischen 800 und 1000 Meter über Grund. Es wird immer zwischen den Boxen gewechselt, somit findet das Training zweimal täglich pro Box statt, natürlich mit längeren Pausen dazwischen und sofern das Wetter mitmacht." Insgesamt fünf Tage, also von Montag bis Freitag, dauere der aktuelle Lehrgang. Dolderer räumt ein, dass die Maschine bei den Übungen zu hören sein wird. "Wir bedauern es, wenn sich jemand dadurch gestört fühlt", sagt sie - versichert aber gleichzeitig, dass es von ihrer Seite aus definitiv keine Tiefflüge gebe. "Große Flughöhe ist für uns erforderlich für eine sichere Ausbildung." So sieht es aus (und hört es sich an), wenn die Kunstflieger aktiv sind. Dolderer betont auch, dass die Flugschule die Übungen keinesfalls abhalte, um jemanden zu ärgern. Die Betreiber und Fluglehrer würden lediglich ihren Beruf ausüben. "Sowohl einige unserer Fluglehrer als auch viele der Teilnehmer an unseren Lehrgängen fliegen zusätzlich als Piloten bei diversen Fluglinien – die im übrigen ebenfalls ein zusätzliches Training vorschreiben für ihre Piloten, für mehr Sicherheit", sagt sie. Außerdem schränke die Flugschule ihre Trainingswochen freiwillig ein, auf einmal pro Monat. "Theoretisch könnten wir es auch jede Woche machen", sagt Dolderer. Für den Erwerb einer Kunstflugberechtigung sei die Ausbildung vorgeschrieben, sie müsse an einer Schule gemacht werden. Am Flugplatz Illertissen sind keine Kunstflieger stationiert Am Flugplatz Illertissen wiederum sind keine Kunstflugzeuge stationiert. Darauf weist der örtliche Luftsportverein ausdrücklich hin, den immer wieder Beschwerden über Flugbetrieb in der Region erreichen. Solche Beschwerden nimmt auch Dolderer häufig entgegen. Dabei habe sich bereits in einigen Fällen herausgestellt, dass die Flugzeuge von ganz anderen Flugplätzen gestartet waren, sagt Dolderer. "Wir haben keine Kontrolle oder Einfluss auf deren Flugweg oder Flughöhe." Lesen Sie dazu auch: Illertissen lehnt Helikopter-Hangar am Flugplatz ab

Darum bleiben die Flieger in Illertissen weiter startklar

Vöhringen: Was junge Piloten am Modellflug fasziniert

Themen folgen