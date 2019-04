vor 39 Min.

Kunststoffhersteller Weiss investiert in Standort Illertissen

Der Kunststoffhersteller Weiss hat am Standort Illertissen eine neue Halle in Betrieb genommen.

Unternehmen nimmt neue Versandhalle in Illertissen in Betrieb. Zuvor musste die Rudolf-Diesel-Straße verlegt werden.

Die Firma Weiss Kunststoffverarbeitung hat kürzlich eine neue Versandhalle in Betrieb genommen. Das teilte das Unternehmen mit. Das neue Gebäude umfasst eine Fläche von 700 Quadratmetern und vereinfache die Logistik im Warenausgang. Investiert wurden rund 1,7 Millionen Euro.

Die Firma Weiss ist eines der Unternehmen im Illertisser Norden, das von einer Verlegung der Rudolf-Diesel-Straße nach Süden profitiert. Dadurch wollte die Stadt neue Gewerbeflächen schaffen. Im Zuge des Vorhabens entstand zudem ein Anschluss an die Nordtangente – so können die Firmen ihre Lastwagen gleich auf den Zubringer schicken und der Schwerlastverkehr muss nicht mehr durch das nahe Wohngebiet rollen. Die Stadt investierte in Verlegung und Anschluss insgesamt rund zwei Millionen Euro. Die Fläche der „alten“ Diesel-Straße wurde veräußert – was die Erweiterungen der ansässigen Firmen möglich macht. Die ist bereits im Gange: Der Pralinenhersteller Lanwehr hat Parkplätze angelegt, der Kunststofferzeuger Weiss die neue Halle gebaut.

Weiss beschäftigt in Illertissen 220 Mitarbeiter

Es ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, das am Standort Illertissen rund 220 Mitarbeiter beschäftigt. Bis vor wenigen Wochen mussten Spediteure das Firmengelände noch zur Hälfte umrunden, auf den Hof fahren und dort mit dem Stapler die Paletten aufladen lassen. Jetzt erreichen sie das neue Versandgebäude direkt, docken an einer der Rampen an und können per Hubwagen laden – das spart Zeit, heißt es in der Mitteilung.

Der Weg vom Regallager auf die Ladefläche der Lastwagen laufe weitgehend automatisiert und deshalb reibungsloser. Mit dem Bau habe Weiss seine Produktionsfläche in Illertissen um etwa fünf Prozent vergrößert. Dies sei wegen anspruchsvoller neuer Projekte dringend nötig, heißt es weiter. Die bisherige Versandhalle werde nun als Lager genutzt. Der Produktionsbereich könne wachsen: Neue Spritzgießanlagen werden installiert.

Logistik am Standort hat sich verbessert

Auf dem Betriebsgelände liefen die Güterströme nun besser, sagt Jürgen Weiß, der geschäftsführende Gesellschafter: „Der Materialfluss ist besser strukturiert, die Wege sind kürzer. Das stabilisiert die Prozesse und spart Zeit.“

Die Firma Weiss hat sich auf Entwicklung und Fertigung von Spritzgussteilen aus Kunstsoff spezialisiert. Weiss Deutschland wurde 1946 gegründet und erzielte 2018 einen Umsatz von rund 44 Millionen Euro. Einen zweiten Standort gibt es seit 2007 im ungarischen Györ, dort sind 100 Menschen beschäftigt. Der Umsatz lag 2018 bei rund 11,5 Millionen Euro. (az, caj)

