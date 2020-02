17:30 Uhr

Kurzzeitpflege: Interessengemeinschaft plant Demo

Wegen der gestrichenen festen Kurzzeitpflegeplätze im Seniorenheim St. Andreas wird in Babenhausen eine Interessengemeinschaft aktiv.

Das Thema Kurzzeitpflege sorgt offenbar weiterhin für Wirbel in Babenhausen. Nun hat sich eine Interessengemeinschaft (IG) „Für die Kurzzeitpflege in Babenhausen “ zusammengeschlossen. Sie plant am Samstag, 29. Februar, eine Demonstration am Espachplatz. Das teilt Franz Mutzel mit, der aktuell für die CSU im Kreistag sitzt. Die Veranstaltung steht laut Einladung unter dem Motto „ Babenhausen demonstriert, wir wollen etwas ändern“. Wer daran teilnehmen will, solle sich um 10.30 Uhr am Theater einfinden.

Per Pressemitteilung lässt Mutzel wissen: „Wir setzen uns für den Erhalt der Kurzzeitpflege im Kreisseniorenwohnheim Babenhausen und für gute Arbeitsbedingungen in unserem Kreisaltenheim ein.“ Die IG bestehe aus Bürgern aus dem Markt und der Umgebung, die sich solidarisch zeigen wollen mit denen, die eine Kurzzeitpflegeeinrichtung in Babenhausen dringend benötigen, aber nicht mehr in der Lage sind, ihre Interessen zu vertreten.

Als Grundbedingung bezeichnet es Mutzel gegenüber unserer Redaktion, dass die Interessenvertretung Personen umfasse, die nicht bei der Kommunalwahl im Unterallgäu antreten werden. Man wolle die Demo nicht „für Wahlkampfzwecke missbrauchen“, sagt Mutzel , der nicht mehr für den Kreistag kandidiert. Sprechen werde bei der Demo unter anderem Stimmkreisabgeordneter und Staatssekretär Klaus Holetschek , ehemals Mitglied des Ausschusses für Gesundheit und Pflege des Bayerischen Landtags.

Was den Unmut ausgelöst hat: Die beiden festen Kurzzeitpflegeplätze , die es bis Anfang des Jahres im Seniorenheim St. Andreas gegeben hat, wurden gestrichen. Stattdessen wird eine eingestreute Kurzzeitpflege angeboten – also Plätze, die vergeben werden, wenn Zimmer zur Verfügung stehen, die nicht von Dauerbewohnern belegt sind. Wie berichtet, hatte Landrat Hans-Joachim Weirather ( Freie Wähler ) von einem Dilemma gesprochen und die Situation mit einer zu kurzen Decke verglichen. Es mangele sowohl an Kurzzeit- als auch an dauerhaften Pflegeplätzen. Für alle drei Heime des Kreises gebe es eine Warteliste. Weirather : „Wäre es bei dieser Nachfrage wirklich eine gute Idee zu sagen: In die zwei Zimmer kommt ihr nicht rein? Also ich finde nicht.“ Mehr zur Vorgeschichte lesen Sie hier: Ärger um die Kurzzeitpflege im Unterallgäu (stz)

