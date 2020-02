14:40 Uhr

Kurzzeitpflege in Babenhausen: Landkreis richtet wieder feste Plätze ein

Im Seniorenwohnheim in Babenhausen werden vorerst wieder zwei Zimmer für Kurzzeitpflegegäste freigehalten. Laut Landrat besteht weiterer Handlungsbedarf.

Im Kreisseniorenwohnheim St. Andreas in Babenhausen werden wieder zwei feste Plätze für die Kurzzeitpflege reserviert. Das kündigt Landrat Hans-Joachim Weirather am Freitag per Pressemitteilung an. Zuvor hatten offenbar viele Gesprächen, unter anderem mit den Mitarbeitern der Einrichtung, stattgefunden. Weirather macht in der Mitteilung aber nochmals deutlich: „Entgegen falscher Behauptungen vor Ort haben wir die Kurzzeitpflege in Babenhausen nie abgeschafft. Derzeit haben wir zwei Gäste zur Kurzzeitpflege in der Einrichtung.“

Die Vorgeschichte: Nachdem der Markt Babenhausen seine finanzielle Unterstützung der beiden Plätze eingestellt hatte, hat der Landkreis von sogenannter solitärer auf eingestreute Kurzzeitpflege umgestellt. Das bedeutet: Seit Anfang des Jahres wurden nicht mehr zwei Zimmer dauerhaft für die Kurzzeitpflege freigehalten. Stattdessen wurden Gäste zur Kurzzeitpflege flexibel in gerade leerstehenden Zimmern untergebracht.

Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist aus Sicht des Landratsamts: Es müssten damit keine Zimmer dauerhaft freigehalten werden; es gebe weniger Leerstände. „In den Kreisseniorenwohnheimen in Türkheim und Bad Wörishofen haben wir mit der eingestreuten Kurzzeitpflege gute Erfahrungen gemacht“, so Weirather. Trotzdem werden in Babenhausen vorerst wieder zwei Zimmer für Kurzzeitpflegegäste freigehalten. Befürworter dieses Modells argumentieren, dass dadurch eine bessere Planbarkeit für Angehörige gegeben sei.

Kurzzeitpflege: Bedarf steigt

Der Landrat lässt in diesem Zusammenhang wissen: „Unser vom Kreistag beschlossenes Seniorenkonzept gibt vor, einem stetig steigenden Bedarf nachzukommen. Die 19 Plätze für Kurzzeitpflege in der Klinik in Mindelheim sind gut und wichtig, reichen aber nicht aus.“ Geplant sei es nun, alle Altenpflegeeinrichtungen im Unterallgäu nach ihren Angeboten und Planungen zu befragen. In der neuen Wahlperiode werde über dieses Thema dann in den Kreisgremien entschieden.

„Natürlich wird sich der Landkreis weiter als Träger von Kurzzeitpflegeplätzen engagieren. Möglich wären ein erweitertes Angebot in der Klinik in Ottobeuren. Auch Einrichtungen in anderer Trägerschaft kommen hier in Betracht“, so Weirather. Er will betonen: „Unsere Kreisseniorenwohnheime entwickeln sich stetig weiter. Die Einrichtung in Türkheim haben wir bereits erweitert, in Bad Wörishofen steht eine Erweiterung an und auch in Babenhausen ist eine Vergrößerung in Betracht zu ziehen.“ Die Seniorenpolitik werde im Unterallgäu auch in Zukunft ein wichtiges Thema bleiben. „Unser Seniorenkonzept, das eine Fülle von Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge enthält, werden wir Zug um Zug umsetzen“, so Weirather.

Die für Samstag (10.30 Uhr) angesetzte Demonstration in Babenhausen findet wie geplant statt, teilt Initiator Franz Mutzel auf Nachfrage mit. (az/stz)

