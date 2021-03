vor 31 Min.

Lack an Auto in Illertissen zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat in Illertissen den Lack eines geparkten Autos zerkratzt.

Ein Unbekannter hat am Wochenende den Lack eines geparkten Autos in Illertissen beschädigt. Wer hat etwas beobachtet?

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 13.45 Uhr, hat ein Unbekannter in der Auer Straße in Illertissen ein geparktes Auto mutwillig beschädigt. Der Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand, laut Polizei vermutlich mit einem Schraubendreher, den Lack des Mittelklassewagens. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 300 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)

