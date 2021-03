vor 16 Min.

Laden, Treffpunkt, Gaststätte: Was sich die Bürger in Osterberg wünschen

Mittels Bürgerbefragung haben Senioren aus Osterberg und Weiler Wünsche und Anliegen geäußert. Ein Marktplatz am Rathaus wäre eine Option für einen Treffpunkt im Freien.

Plus Die Ergebnisse der Bürgerbefragung zeichnen ein deutliches Bild. Ein erstes Projekt möchte die Gemeinde direkt umsetzen.

Von Armin Schmid

Haben Senioren in Osterberg ein gutes Leben? Das wollte die Kommune mit einer Umfrage unter anderem herausfinden. Die offenbart: Es gibt durchaus Verbesserungspotenzial. Hier ein Blick auf die Ergebnisse.

Angebote für Nachbarschaftshilfe, seniorengerechtes Wohnen und auch die Schließung der Nahversorgungslücke, einen Dorftreffpunkt oder auch Gaststätte: Das und noch mehr steht auf der Wunschliste der Osterberger. Dies hat eine Bürgerbefragung im Rahmen des Projekts "Marktplatz der Generationen" ergeben. Im Gemeinderat wurden nun die Details vorgestellt.

Gemeinderat Wolfgang Berrens, der zusammen mit dem Seniorenbeauftragten Georg Deil die örtliche Seniorenarbeit im Rahmen des Projekts betreut, freute sich vor allem auch darüber, dass die Rücklaufquote der Fragebogenaktion bei 87 Prozent lag und damit unerwartet hoch.

Einen Laden gibt es in Osterberg derzeit nicht

Wichtig war es den Teilnehmern demnach, den Lebensabend in Osterberg und Weiler verbringen zu können. Sehr deutlich wurde laut Berrens auch der Bedarf für den Auf- und Ausbau der Nahversorgung. Derzeit gibt es kein Ladengeschäft in Osterberg, das die Nahversorgung abdecken könnte. Lebensmittelkäufe sind nur auswärts möglich. Über 42 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass sie zusätzlich zum bestehenden Wochenmarkt weitere Möglichkeiten zur Versorgung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs vermissen.

Darüber hinaus fehle es auch an gastronomischen Angeboten und Treffpunkten. Eine Gaststätte oder ein Café ist in Osterberg derzeit ebenfalls nicht verfügbar. Das Fehlen von Möglichkeiten zur Versorgung mit Mahlzeiten oder sozialen Treffpunkten war ebenfalls ein Kritikpunkt. Gewünscht wären laut Berrens auch Begegnungsräume im Freien und innerhalb von Gebäuden. Er meinte, dass man unter Umständen den Rathausplatz zu einem Begegnungsort im Freien umgestalten könne.

Auf der Wunschliste: Ein Treffpunkt für Begegnungen und öffentliche Toiletten

Ein täglich geöffneter Treffpunkt für Begegnungen, Unterhaltungs- und Spielangebote werden ebenfalls gewünscht, sind aber nicht vorhanden. Auf der Wunschliste der Senioren aus Osterberg und Weiler stehen auch öffentliche, barrierefreie Toiletten und überdachte Sitzgelegenheiten.

Den Bedarf für eine bürgerschaftlich organisierte Nachbarschaftshilfe befürworteten 64 Prozent der Befragten. Erfreulich ist laut Wolfgang Berrens, dass sich auch bereits Bürger gemeldet haben, die sich an der Nachbarschaftshilfe aktiv beteiligen würden. Nur ein Drittel der Befragten konnte sich vorstellen, im Alter in eine geeignetere Wohnung umzuziehen. Wohnangebote müssten laut Berrens barrierefrei, seniorengerecht, finanziell erschwinglich und mit einem entsprechenden Serviceangebot buchbar ausgestattet sein. Zunächst soll nun versucht werden, eine Nachbarschaftshilfe auf die Beine zu stellen.

