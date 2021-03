vor 22 Min.

Ladendieb in Vöhringen muss direkt ins Gefängnis

Ein 38-Jähriger klaute Waren aus mehreren Vöhringer Läden. Als er erwischt wird, kommt heraus, dass auch ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt.

Die Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Vöhringer Industriestraße hat am Samstag einen Ladendieb erwischt. Der 38-Jährige wollte zwei Kopfhörer und diverse Kabel im Wert von insgesamt 40 Euro klauen. Die von der Mitarbeiterin verständigte Polizei durchsuchte den Beschuldigten nach weiterem Diebesgut. Dabei konnten in seiner Hose zwei Arbeitsmesser aufgefunden werden. In seinem Rucksack entdeckten die Beamten zudem zahlreiche, original verpackte Waren, für die der 38-Jährige keine Kassenbons vorweisen konnte.

Diebstahl in Vöhringen: Beuteschaden beläuft sich auf knapp 100 Euro

Anhand der Etiketten war klar aus welchen Geschäften die Waren stammten. Eine Rückfrage dort bestätigte, dass die Gegenstände, vornehmlich Lebensmittel, Alkoholika und Gebrauchsgegenstände, dort ebenfalls, ohne sie zu bezahlen, mitgenommen wurden. Der gesamte Beuteschaden müsse noch ermittelt werden, werde sich voraussichtlich aber auf knapp 100 Euro belaufen, schätzt die Polizei. Der Beschuldigte erhielt in allen vier Geschäften Hausverbot. Da er erkennbar unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab knapp 2,5 Promille.

Im weiteren Verlauf stellte sich dann noch heraus, dass gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Memmingen bestand. Dieser hätte mit einer Zahlung von rund 880 Euro abgewendet werden können. Da der Beschuldigte diesen Betrag jedoch nicht aufbringen konnte, wurde er schließlich in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Ihn erwarten nun vier Strafanzeigen wegen Diebstahls mit Waffen. (AZ)

