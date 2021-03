27.03.2021

Ladendiebin bringt Detektiv in Supermarkt zu Fall

Die Polizei wurde in Illertissen zu einem Ladendiebstahl gerufen. Gegen eine Verdächtige lag ein Haftbefehl vor.

Ein Pärchen stiehlt in einem Verbrauchermarkt in Illertissen mehrere Kleidungsstücke. Als der Ladendetektiv eingreift, kommt es zum Handgemenge.

Die Polizei wurde am späten Freitagnachmittag in einen Verbrauchermarkt im Saumweg in Illertissen gerufen. Ein Pärchen hatte dort mehrere Kleidungsstücke entwendet.

Der männliche Täter flüchtete bereits im Kassenbereich, die weibliche Täterin, die in dem Geschäft durch gleichgelagerte Taten bereits bekannt war, versuchte, sich auf dem Weg zum Büro dem Griff des Ladendetektives zu entkommen. Dieser kam hierbei zu Fall und verletzte sich, so die Polizei.

Ladendiebstahl in Illertissen: Gegen Verdächtige besteht ein Haftbefehl

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen die Dame aktuell ein Haftbefehl besteht. Dieser konnte jedoch gegen Zahlung abgewendet werden. Anhand der Videoaufzeichnungen konnte der zweite Täter ebenfalls ermittelt werden. Beide erwartet nun eine Anzeige. (AZ)

