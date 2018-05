00:31 Uhr

Ladestationen für E-Bikes abgelehnt

In Oberschönegg wird es den Service nicht geben. Woher die Skepsis kommt

Er wollte die Gemeinde als modernen und attraktiven Standort für die Zukunft rüsten – deshalb hat Bürgermeister Günther Fuchs die Einrichtung von E-Bike-Ladestationen in Oberschönegg, Weinried und Dietershofen vorgeschlagen. Das Vorhaben fand sich auf der Tagesordnung der jüngsten Ratssitzung. Eine Mehrheit dafür gab es jedoch nicht, es wurde mit einem Ergebnis von sieben zu eins abgelehnt.

Aufgrund seiner geografischen Höhenlage seien in Oberschönegg seit vielen Jahren E-Bikes in Gebrauch, sagte Bürgermeister Fuchs. Dieses beliebte Freizeitangebot könne die Gemeinde dadurch unterstützen, dass sie an geeigneten Stellen in allen drei Ortsteilen – beim Rathaus und später beim Vereinsheim in Oberschönegg, beim Schützenheim/Feuerwehrhaus in Dietershofen sowie beim Musikerheim in Weinried – die Möglichkeit zum Aufladen der Elektrofahrräder anbietet.

Eine von den Lech Elektrizitätswerken (LEW) entwickelte, unkompliziert zu bedienende E-Bike-Ladestation ermögliche die gleichzeitige Ladung von drei E-Bikes über einen Kabelanschluss an einer Steckdose, war zu erfahren. Und es gebe einen Diebstahlschutz durch die Verriegelung über fest verschweißte Ösen sowie durch ein Fahrradspiralkabelschloss.

Aufgrund des Fehlens von bewirteten Gaststätten und Begegnungsstätten sah man im Gemeinderat den Ort Oberschönegg eher als Durchfahrtsstrecke für die Fahrradfahrer. Deshalb beschloss das Gremium, das Angebot der LEW nicht anzunehmen. Zumindest bis auf Weiteres nicht. (clb)