Lärm in Bellenberger Firma: So begründet das Gericht das Urteil zugunsten des Betriebs

Der Bauhof der Firma Motz in Bellenberg vergrößert sich um eine Schlosserei, wobei das Arbeiten in der großen Wellblechhalle schon jetzt im Wohnviertel weithin zu hören ist.

Von Regina Langhans

Ende März wurde die Klage lärmgeplagter Anwohner am Gelände der Firma Motz in Bellenberg vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg verhandelt. Die Anwohner wollten erreichen, dass die Betriebserlaubnis ausgesetzt wird, denn sie sagen: Die Schlosserei hält die vorgegebenen Schallschutzwerte nicht ein. Das wies das Gericht ab und kündigte eine ausführliche Begründung dieser Entscheidung für später an. Nun liegt auch diese vor.

