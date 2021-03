vor 12 Min.

Lärmgeplagte Anlieger scheitern mit Klage gegen Schlosserei in Bellenberg

Das Verwaltungsgericht Augsburg hat die Klage von Anliegern in Bellenberg gegen ein Bauprojekt abgelehnt.

Plus Das Verwaltungsgericht beurteilt die Baugenehmigung für die geplante Schlosserei in Bellenberg als rechtens. Doch die Begründung lässt noch auf sich warten.

Von Regina Langhans

Im Streit um Lärmbelästigungen durch die künftige Schlosserei der Firma Motz auf ihrem Bauhofgelände in Bellenberg ist die Klägergemeinschaft von Bürgern aus dem anliegenden Wohngebiet gescheitert. Trotzdem warten die Beteiligten noch mit Spannung auf das Urteil.

Bei der Klage ging es um die berechneten Grenzwerte beim Schallschutz, denn auf Basis der zugelassenen Lärmwerte beruht die Baugenehmigung für die Schlosserei. Nun hat das Verwaltungsgericht in Augsburg die Baugenehmigung für rechtens erklärt.

Urteil über Fall in Bellenberg: Die Begründung steht noch aus

Was aber noch aussteht, sind die Erklärungen des Gerichts, warum es die Klage abgewiesen hat. Damit werde das Urteil erst interessant, findet der hinzugezogene Rechtsanwalt. Denn der Richter müsse vom Einhalten der mit der Genehmigung verankerten Grenzwerte ausgehen. So wundere ihn das Abweisen der Klage nicht besonders. Umso spannender seien daher dann die Erläuterungen des Gerichts, indem es etwa Überprüfungen anordnen könne. Hierin gedenkt er, gegebenenfalls einzuhaken.

So gestatten die Auflagen etwa Schwerlastverkehr mit zwölf Fahrzeugen zwischen sieben und 17 Uhr. Die Zeit davor würde sich im Sinne außergewöhnlicher Belastungen für die Anwohner auf der Bewertungsskala bemerkbar machen. Oder das Nachtfahrverbot, dessen Einhaltung nach eigenem Eingeständnis der Firma nicht machbar sei. Auch innerhalb der künftigen Schlosserei müssten in der Betriebszeit von 7 bis 20 Uhr Vorgaben beachtet werden: vier Stunden beim Hochdruckreiniger oder sechs Stunden für Schleifarbeiten sowie Reparatur-und Schweißarbeiten nur in geschlossenen Räumen.

Bellenberger erwarten in etwa zwei Wochen die Erläuterung des Gerichts

In etwa zwei Wochen rechnen die Kläger mit den Erläuterungen des Gerichts. Anliegerin Isabelle Hassenstein vermutet: Vielleicht wird es Überprüfungen vonseiten des Landratsamtes geben, inwieweit die angegebenen Grenzwerte stimmen, eingehalten werden oder eben gar nicht kontrollierbar sind. Entsprechend will die Klägergemeinschaft ihr weiteres Vorgehen festlegen. Deren Anwalt sieht seine Befürchtungen wahr werden: eine Reihe von Folgeklagen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen