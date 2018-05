vor 32 Min.

Landestheater will die Vielfalt feiern

Spielplan „Ganz anders“ soll Zeichen gegen Hass und Ausgrenzung setzen. Drei Uraufführungen

Von Brigitte Hefele-Beitlich

„Als wir über den Spielplan 2018/19 nachgedacht haben, hatten wir das Gefühl, es brechen gerade harte und kalte Zeiten an“, sagt Kathrin Mädler, die Intendantin des Landestheaters Schwaben (LTS). „Weil Zynismus, Ausgrenzung und Hass auf alles, was anders ist, auf einmal wieder salonfähig geworden sind.“ Deshalb hat sie ihren inzwischen dritten Spielplan unter das Motto „Ganz anders“ gestellt: Ihr Theater soll ein Ort sein, an dem das Eigenwillige, das Fremde, die Außenseiter, die Vielfalt und die Demokratie gefeiert werden.

Die kommende Spielzeit wolle sich mit zeitgenössischen Stücken und klassischen Stoffen auf Leben, Identitäten und Weltentwürfe einlassen. 14 Produktionen, darunter drei Uraufführungen und eine deutsche Erstaufführung, hat das LTS-Leitungsteam dafür ausgewählt. Weiter ausgebaut wird das Repertoire für die jungen Zuschauer, es gibt mehrere Wiederaufnahmen aus der aktuellen Spielzeit und neue Formate wie die „Werkstatt“, in der Schauspieler selbst konzipierte Abende präsentieren. Auch neue Spielstätten wurden aufgetan: Es gibt nächsten Sommer ein Freilichttheater auf der Grimmelschanze mit der Volkskomödie mit Gesang „Der Talismann“ von Johann Nestroy. Der Allgäu Airport wird Schauplatz des Stücks „Am Boden“ von George Brant, dem Monolog einer US-amerikanischen Drohenpilotin.

Neuester Theaterstoff kommt mit drei Uraufführungen auf die Bühne, die jede für sich etwas besonderes sind. Dem LTS ist es gelungen zur Spielzeiteröffnung die Uraufführung von „Margarete Maultasch“ zu holen und damit erstmals ein Stück des gefeierten bayerischen Dramatikers Christoph Nußbaumeder. Es ist Politthriller und Volkstheater zugleich, zeigt den Aufstieg und Fall einer Tiroler Herrscherin des Mittelalters und ist ein hoch modernes Stück um Frauen und (Ohn)Macht. Besonders stolz ist Mädler darauf, dass die Bühnenuraufführung des Bestsellers „Ein ganzes Leben“ von Robert Seethaler in Memmingen stattfindet, in dem es darum geht, was einen im Leben wirklich glücklich macht. In der musikalischen Revue „Café Rieger“ wird das Künstlercafé von Maria Rieger in der Maximilianstraße noch einmal zum Leben erweckt. Es war in den 1920er bis 50er Jahren Treffpunkt einer bunten Stadtgesellschaft, aber auch der Nazis und später der amerikanischen Besatzer. In die Sparte gute Unterhaltung gehört die zeitgenössische und hoch brisante Komödie „Funny Girl“ mit dem ersten weiblichen Comedy-Star in Burka, mit dem die Studio-Saison beginnt.

Es kommen auch Klassiker auf die Bühne. So erzählt Shakespeares „Hamlet“ die Geschichte eines Menschen, der sich radikalisiert. Und von Kleists „Michael Kohlhaas“ geht einen radikalen Weg bis zur Selbstjustiz. Dem Thema Ausgrenzung widmet sich auch ein Stück von Rainer W. Fassbinder.

