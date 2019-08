vor 17 Min.

Landgericht Memmingen weist Klagen gegen VW ab

Die Abgasaffäre hinterlässt auch im Zuständigkeitsbereich des Memminger Landgerichts enttäuschte Kunden. Warum sich der juristische Weg trotzdem lohnt.

Von Werner Mutzel

Vor wenigen Jahren war er noch stolzer Besitzer eines neuen VW Tiguan mit Dieselmotor. Dieser Stolz ist längst verflogen – und Gerhard F. (Name von Redaktion geändert) hat Probleme, das Auto wieder los zu werden. Der Grund: Im September 2015 musste der VW-Konzern einräumen, dass er weltweit in elf Millionen Dieselfahrzeugen verschiedener Marken eine Schummelsoftware eingebaut hatte, um die Stickoxidgrenzwerte auf dem Prüfstand einzuhalten. Die angeblich so sauberen, umweltfreundlichen Diesel überschritten die zulässigen Grenzwerte im Normalbetrieb jedoch um ein Vielfaches.

Gerhard F. fühlte sich von VW betrogen und hatte deshalb Klage beim Landgericht Memmingen erhoben. Die Klage wurde jedoch abgewiesen. „Ich wurde von VW gezielt getäuscht, mir ist ein Vermögensschaden entstanden und ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum mir das Landgericht nicht zu meinem Recht verholfen hat“, entrüstet sich der Tiguan-Besitzer. Gegen das Urteil hat er bereits Berufung beim Oberlandesgericht (OLG) München eingelegt. Damit steigen seine Chancen, dass es zu einem Vergleich mit dem VW-Konzern kommen wird. Der Memminger hat den Eindruck, VW wolle die Kläger zermürben, die Verjährungsfrist erreichen oder obergerichtliche Entscheidungen durch ein Vergleichsangebot in letzter Minute verhindern.

500 Klagen gingen allein am Landgericht Memmingen ein

Seit 2016 sind beim Memminger Landgericht, das unter anderem für die Landkreise Neu-Ulm und Unterallgäu zuständig ist, 500 Klagen wegen des VW-Abgasskandals eingegangen. Jürgen Brinkmann, der Vizepräsident des Gerichts, berichtet, dass die Zahl der Klagen zum Jahresende 2018 deutlich zugenommen habe, weil die Verjährung der Ansprüche drohte. Durch eine aktuelle Entscheidung des Oberlandesgerichts Koblenz vom Juni endet die Verjährungsfrist möglicherweise jedoch erst Ende 2019.

Die große Masse der Klagen beim Memminger Landgericht richtet sich gegen den VW-Konzern – nur sehr wenige gegen Autohändler, die meist ihren Kunden einen Vergleich anbieten. Von den insgesamt 500 Klagen wurden mittlerweile 300 durch ein Urteil einer Zivilkammer des Landgerichts erledigt: In allen Verhandlungen wurden die Klagen bisher abgewiesen.

Das Problem: Im Zivilverfahren gilt für den Kläger die sogenannte „Beweislast“. Das bedeutet, er muss die unerlaubte Handlung durch VW und die eigene Vermögensschädigung nachweisen. Bei den bisherigen Verfahren seien die Klagen entweder nicht hinreichend begründet gewesen oder es sei keine Nachfrist für eine Mängelbeseitigung vorgebracht worden. In weiteren Fällen sei auf die Feststellung eines Mangels geklagt worden, nicht jedoch auf eine konkrete Geldleistung.

Schließlich sei es dem Gericht derzeit nicht möglich zu klären, wann der Vorstand von VW Kenntnis von den Manipulationen erlangt oder diese sogar abgesegnet hat. Bis heute, so Brinkmann, gebe es keine einschlägige Entscheidung des OLG München. Damit bestätigt er die Praxis der VW-Juristen, kurz vor der Verhandlung in zweiten Instanz dem Kunden doch noch einen fairen Vergleich anzubieten.

Viele Juristen hoffen, dass der Bundesgerichtshof bald ein Grundsatzurteil fällen wird

Carsten Möller von der Memminger Kanzlei Dietrich und Kollegen bearbeitet derzeit mehrere Klagen gegen VW. Für einige seiner Mandanten konnte er Erfolge verbuchen. Vor dem Landgericht Augsburg unterlag VW in einem noch nicht rechtskräftigen Urteil und soll zwei Fahrzeuge gegen Kaufpreisrückzahlung zurücknehmen – allerdings unter Abzug einer Nutzungspauschale für gefahrene Kilometer.

Auch in einem Verfahren vor dem Memminger Landgericht konnte der Anwalt das Gericht bewegen, in die Beweisaufnahme einzutreten. So wurde ein Gutachter beauftragt, der nun feststellen soll, ob durch das von VW installierte Softwareupdate neue technische Probleme auftreten. Möllers Mandant beklagte, dass mittlerweile das Abgasrückführungsventil nicht mehr ordnungsgemäß arbeite. „Aufgrund der in diesem Jahr in verschiedenen Bundesländern ergangenen obergerichtlichen Entscheidungen hat die Justiz nun die Möglichkeit, verbraucherfreundlich zugunsten der VW-Kunden zu entscheiden“, beurteilt der Anwalt die weitere Entwicklung verhalten positiv. Wie in Amerika hätten sich auch hier Politik und Justiz viel stärker auf die Seite der Kunden schlagen müssen. Carsten Möller hofft wie viele Juristen, dass der Bundesgerichtshof (BGH) bald ein Grundsatzurteil fällen wird.

Hoffen können auch die mittlerweile 420000 VW-Kunden, die sich einer Musterfeststellungsklage angeschlossen haben. Die Verhandlung vor dem OLG Braunschweig soll Ende September beginnen.

Gerhard F. fiebert unterdessen seiner Verhandlung vor dem OLG München entgegen und hofft auf einen glücklichen Ausgang. Spannend bleibt die Frage, ob auch das Memminger Landgericht seine bisherige Linie bei den noch offenen 200 Verfahren ändern wird.

