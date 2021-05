Landkreis

Abitur im Landkreis Neu-Ulm: Sechs Stunden mit Maske

Plus In Bayern beginnen die Abiturprüfungen - und das unter besonderen Umständen. Wie sich die Gymnasien im Landkreis Neu-Ulm vorbereitet haben.

Von Maximilian Sonntag

Das Abitur ist für Gymnasiasten der lang ersehnte Abschluss nach mehreren Jahren des Unterrichts. In diesem Schuljahr ist aber wegen der Corona-Pandemie vieles anders. So auch an den Gymnasien im Landkreis Neu-Ulm. Zwar sind die Abiturienten nicht mehr verpflichtet, sich testen zu lassen, eine Maske müssen sie aber während der gesamten Prüfungszeit tragen. So soll der morgige Start der Abiturprüfungen an den Schulen im Landkreis Neu-Ulm trotz der Pandemie gelingen.

