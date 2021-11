Landkreis Biberach

vor 34 Min.

Im Landkreis Biberach gilt ab heute Nacht die Corona-Alarmstufe

Im Landkreis Biberach sind die Inzidenzwerte so hoch wie nirgendwo sonst in Baden-Württemberg. Dort gilt jetzt die Corona-Alarmstufe.

Plus Nirgendwo in Baden-Württemberg ist die Inzidenz so hoch wie hier. Ab Freitagnacht gelten deshalb nun verschärfte Regeln. Weitere Einschränkungen könnten folgen.

Von Rebekka Jakob

Der Landkreis Biberach hat die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg. Derzeit liegt der Wert bei 651,2. Das hat nun Folgen: Ab Freitagnacht gilt im Landkreis die Alarmstufe. Damit sind weitere Einschränkungen verbunden.

