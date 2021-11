Landkreis Neu-Ulm

2G für Jugendliche wegen Corona: Neue Regel trifft Vereine besonders hart

Plus Weil die Corona-Ampel im Landkreis Neu-Ulm auf Rot steht, gelten für Vereinssport und Kultur verschärfte Maßnahmen. Für Jugendliche gibt es Sonderregeln, doch die helfen nur bedingt.

Die Coronazahlen steigen auch im Landkreis Neu-Ulm unvermindert an. Die Krankenhaus-Ampel ist bereits auf Rot gesprungen, die Region gilt offiziell als Corona-Hotspot. Damit ergeben sich weitreichende Beschränkungen. Die bereiten vor allem den Verantwortlichen in Vereinssport und Kultur jede Menge Sorgen. Laut Verordnung gilt für Sportstätten im Innenbereich 2G, für Musikvereine ebenso. In der Praxis bedeutet das: Ohne vollständigen Impf- oder Genesungsnachweis darf künftig niemand mehr in Sporthallen oder Proberäume. Weder ein negativer Schnelltest noch ein PCR-Test berechtigen zum Einlass. Einzige Ausnahme bisher: Kinder unter sechs Jahren sind vom Nachweis befreit, bis zwölf Jahren gilt der Schülerausweis. Am Mittwoch ruderte die Politik teilweise zurück. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erklärte, alle minderjährigen Schüler würden bei "sportlichen und musikalische Eigenaktivitäten und Theatergruppen" Geimpften bis Ende des Jahres gleichgestellt. Wie es danach weitergeht, ließ er aber offen. Und genau hier fängt das Problem der Vereine an.

