Achtung, Betrüger: Polizei warnt vor Schockanrufen im Kreis Neu-Ulm

Die Polizei verzeichnet aktuell wieder ein erhöhtes Aufkommen von betrügerischen Anrufen im Landkreis Neu-Ulm. So sollten sich Bürger verhalten.

Mit sogenannten Schockanrufen versuchen ganz aktuell wieder Unbekannte, Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Neu-Ulm um ihr Geld zu betrügen. Die Polizei hat einen Warnhinweis veröffentlicht und gibt Ratschläge, wie sich Angerufene verhalten sollten.

Seit Mittwochvormittag verzeichnet die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West laut Pressemitteilung ein erhöhtes Aufkommen dieser betrügerischen Anrufe im Landkreis Neu-Ulm. „Schnell, ihr Verwandter/Angehöriger braucht dringend Hilfe“ - so oder ähnlich beginnen immer wieder Telefonate, die bei Bürgerinnen und Bürgern eingehen. "Es meldet sich ein vermeintlicher Arzt oder Bekannter eines Verunglückten oder Erkrankten bei Seniorinnen und Senioren und bittet sie schnell um Bargeld", berichtet die Polizei. In anderen Fälle werde behauptet, der Verwandte/Bekannte habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und brauche jetzt Geld für eine notwendige Kaution.

Betrugsanrufe im Landkreis Neu-Ulm: Die Polizei gibt Ratschläge

Die Namen und Geschichten sind nach Angaben der Polizei austauschbar, die Masche dahinter bleibt die gleiche. Durch geschickte Gesprächsführung schaffen es die Betrüger, dem Angerufenen glaubhaft zu machen, dass ein Angehöriger in einer dringenden oder gar lebensbedrohlichen Notlage stecke und man dringend Geld schicken solle, um das Leben des Verwandten zu retten oder ihn vor einer Haft zu bewahren.

Damit Bürgerinnen und Bürger nicht auf diese Betrugsmasche hereinfallen, rät die Polizei zu folgenden Verhaltenshinweisen:

• Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer der betroffene Angehörige ist, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

• Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

• Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

• Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

• Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

• Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

