Landkreis Neu-Ulm

vor 3 Min.

Am Landratsamt Neu-Ulm arbeiten zwei neue Führungskräfte

Plus Kerstin Lutz aus Weißenhorn ist jetzt Fachbereichsleiterin für Schule und Kindergärten am Landratsamt Neu-Ulm, Tobias Frieß ist neuer Kreisbaumeister.

Das Landratsamt Neu-Ulm hat zwei neue Führungskräfte eingestellt. Beide Personen sind durch ihre bisherigen Tätigkeiten in Neu-Ulm und Weißenhorn bekannt. Zum 1. April nahm Kerstin Lutz ihre Arbeit als Fachbereichsleiterin für Schule, Kindergarten, Sport und Kultur auf. Tobias Frieß trat am 1. Mai als Kreisbaumeister in den Dienst des Landkreises Neu-Ulm. Er leitet künftig den technischen Teil des Geschäftsbereichs Bauen und Umwelt.

