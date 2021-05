Landkreis Neu-Ulm

Bundeswehr-Übung in der Region: Was den Soldaten abverlangt wird

Plus Soldaten des in Laupheim stationierten Hubschraubergeschwaders 64 absolvieren derzeit eine Truppenübung in der Region - es geht ums "Überleben im Extremfall".

Von Michael Kroha

Seit Mittwochmorgen ziehen 30 Soldaten des in Laupheim stationierten Hubschraubergeschwaders (HSG) 64 durch die Region - auch durch den Landkreis Neu-Ulm. Sie absolvieren eine Truppenübung, die es in sich hat: Es geht um eine "Überlebensausbildung im Extremfall", erklärt Johannes Locherer, Presseoffizier beim HSG. Von der Presse begleitet werden darf die Truppe dabei nicht - auch weil besonders schützenswertes Personal dabei sei, das man so nicht zeigen wolle, erklärt der Oberfähnrich. Doch was kommt auf die Soldaten zu?

